'Критический характер систем': Пентагон заключил контракт с Маском для обеспечения украинской армии Starlink

Пентагон заявил, что согласился приобрести терминалы спутникового интернета Starlink у SpaceX Илона Маска для использования в Украине, поскольку Киев продолжает защищаться от полномасштабного российского вторжения. При этом детали договора не разглашаются.

Об этом сообщает издание CNBC. "Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине необходимые спутниковые и коммуникационные возможности. Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей сети связи Украины, и ведомство заключает контракт со Starlink на услуги такого типа", – говорится в заявлении Пентагона.

При этом Минобороны США отказалось предоставить дополнительные детали контракта, включая цену, объем и сроки поставки.

"По соображениям эксплуатационной безопасности и из-за критического характера этих систем у нас нет дополнительной информации относительно конкретных возможностей, контрактов или партнеров, которых мы могли бы предоставить в настоящее время", – объяснили в Пентагоне.

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Первые терминалы Starlink прибыли в Украину через четыре дня после того, как российские войска начали широкомасштабное вторжение, что стало крупнейшим воздушным, наземным и морским наступлением в Европе со времен Второй мировой войны.

В октябре прошлого года Маск заявил, что SpaceX не сможет продолжать финансировать использование терминалов Starlink в стране из своего кармана после того, как компания попросила Пентагон покрыть расходы. Однако впоследствии миллиардер изменил свое мнение и продолжил финансировать сервис.

Starlink – это глобальная сеть SpaceX, насчитывающая более 4000 спутников, которая обслуживает более 50 стран. Компания увеличила число клиентов Starlink до более чем 1,5 миллионов и еженедельно запускает партии дополнительных спутников для расширения возможностей сети. США одобрили план расширения до 7500 спутников на орбите.

После скандала с отключением Starlink вблизи Крыма стало известно, что американский миллиардер Илон Маск не включал терминалы спутникового интернета в некоторых районах на Донбассе. Делал он это без ведома украинской стороны.

Ранее сообщалось, что после скандала с отключением Starlink вблизи временно оккупированного Россией Крыма стало известно, что американский миллиардер Илон Маск не включал терминалы спутникового интернета в некоторых районах на Донбассе. Делал он это без ведома украинской стороны. Свое решение Маск обосновал тем, что не хочет, чтобы Starlink использовали в наступательных целях, ведь наступление, по его словам, не оборона.