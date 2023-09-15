'Деокупация – это не оборона': как Маск объяснял отключение Starlink на Донбассе и почему этот интернет так важен для ВСУ

После скандала с отключением Starlink вблизи временно оккупированного Россией Крыма стало известно, что американский миллиардер Илон Маск не включал терминалы спутникового интернета в некоторых районах на Донбассе. Делал он это без ведома украинской стороны.

Свое решение Маск обосновал тем, что не хочет, чтобы Starlink использовали в наступательных целях, ведь наступление, по его словам, не оборона. Об этом рассказал биограф миллиардера Уолтер Айзексон, сообщает The Washington Post.

По словам Айзексона, Маск не хотел, чтобы Вооруженные силы Украины использовали его изобретение не для обороны, а для контрнаступления, поэтому Starlink не работали в некоторых районах на востоке нашего государства.

"Маск также решил не включать его (Starlink. – Ред.) в некоторых частях востока Украины, поскольку он не хочет, чтобы его использовали в наступательных целях. Когда я обсуждал это с Маском, он сказал: "Ну, если вы читаете условия обслуживания, это должно было использоваться только для оборонных целей", – отметил биограф.

Видео дня

Айзексон утверждает, что пытался убедить Маска в том, что освобождение Силами обороны Украины украинских населенных пунктов также является обороной. Однако миллиардер с ним не согласился. Свое решение Маск объяснил тем, что опасается ядерной эскалации со стороны РФ.

"Дело не только в том, что он отказался это включить, но украинцы даже не знали, что это было – и Европа, знаете, вся эта разведка", – рассказал Айзексон.

Блокировка Starlink может нанести Силам обороны Украины серьезный удар. Ведь эта система помогает войскам поддерживать связь без проводов и стационарных сетей, которые оккупанты пытаются уничтожать прежде всего. Именно бесперебойная, устойчивая связь, которую обеспечивает Starlink, помогает осуществлять быструю коммуникацию и синхронизацию действий всех частей и подразделений Сил обороны.

В настоящее время Starlink в Украине работают. Однако на случай, если Маск решит их блокировать полностью, Украина и ее партнеры должны уже сейчас искать альтернативные возможности для обеспечения коммуникации в войсках.

И такие поиски уже идут. В частности, недавно стало известно, что шведская компания Satcube решила передать Украине терминалы спутникового интернета, которые могут использоваться на оккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, разместившей заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их и передаст.

Напомним, ранее стало известно, что Маск отключил терминалы Starlink, сорвав атаку Сил обороны на Черноморский флот РФ. Это привело к тому, что украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизившись к российскому флоту, "потеряли связь и, не причинив вреда, были выброшены на берег".

Свое решение миллиардер объяснил сначала тем, что "не хотел быть соучастником большой войны", а впоследствии санкциями США против России и оккупированного ею Крыма. Также Маск неоднократно упомянул о возможности начала ядерной войны.

После скандала Маск передал Пентагону контроль над частью Starlink, а в Сенате США требуют расследования в отношении Маска из-за манипуляций с доступом к спутниковому интернету в Украине.

В то же время, сбой в работе Starlink случился и в ночь на 13 сентября, когда ВСУ атаковали судоремонтный завод во временно оккупированном Севастополе.