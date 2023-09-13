Удар по судоремонтному заводу в Крыму зафиксировали спутники NASA: что известно об атаке

Удар по судоремонтному заводу в Севастополе ночью 13 сентября был зафиксирован спутниками NASA. Огонь был зафиксирован спутниками в 4 часа ночи по местному времени.

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Об этом сообщают в Telegram-канале Крым. Реалии, в распоряжении которых появились фотографии с мировой карты пожаров FIRMS. Как известно, взрыв произошел в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России, где ранее находились на ремонте не менее трех крупных десантных кораблей РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о повреждении двух кораблей Черноморского флота РФ в результате ночной атаки на Севастополь, обвинив в ней ВСУ. Украинская сторона эти сообщения пока не комментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов. В сети писали о работе российской ПВО, которая, по всей вероятности, не была успешной.

Ранее сообщалось, что в сети поднялся ажиотаж из-за взрывов, которые ночью 13 сентября прогремели в Севастополе. В традиционной для себя манере россияне требуют больше бомбить Киев, а также жалуются, что им страшно выходить на улицу.