Криворожские десантники уничтожили российский беспилотник 'Ланцет'. Фото

Украинские военные продолжают эффективно охотиться на "вражеских птиц". В этот раз криворожские десантники уничтожили российский беспилотник "Ланцет".

Об этом сообщает служба по связям с общественностью 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины. Отмечается, что украинские защитники неба продолжают противостоять воздушным атакам российских оккупантов.

"На этот раз в прицел десантников попал баражирующий боеприпас "Ланцет". Цель уничтожена и сохранена жизнь военнослужащих, которые могли стать мишенью для нее", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть дронов они направили в Харьков, в городе было попадание по частному сектору.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины ликвидировали командира спецназа оккупантов из Бурятии. Речь идет об Эдуарде Ульмане, который в 2007 году он был осужден за совершение военного преступления в Чечне: расстрел на дороге шести гражданских, включая беременную женщину.

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