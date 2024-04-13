'Кроме войны ничего не успел': в Луцке простились с 25-летним воином, погибшим за Украину. Фото

В боях за Украину в Донецкой областиГибель украинских военныхс Волыни Максим Устимчук. Защитник, которому было всего 25 лет, пошел на войну вопреки уговорам родных и проблемам со здоровьем.

Молодой парень служил гранатометчиком в бригаде спецназа Нацгвардии "Азов", свой последний бой он принял еще 7 марта. О Герое рассказало "Суспільне".

Издание опубликовало фоторепортаж с прощания с 25-летним бойцом "Азова" Максимом Устимчуком, состоявшегося 12 апреля в Луцке.

Как сообщают местные СМИ, родился Максим Устимчук 8 октября 1998 года. Жил юноша в селе Змеинец Луцкой громады. Больше года назад, несмотря на уговоры родных, он пошел защищать Украину с оружием в руках.

"Он всегда за километр еще здоровался. Светлый, ясный ребенок. Он готовился к службе, ему отказывали, потому что у него были причины не идти по здоровью. Но, он добился своего и пошел в "Азов" служить. Говорил: "мама, не плачь, я все равно пойду". Теперь вся улица плачет", – рассказала журналистам соседка семьи Устименко Неля Максимчук.

Молодой воин, который до войны работал баристой, а после начала полномасштабного вторжения РФ служил гранатометчиком взвода специального назначения, как вспоминают его знакомые, увлекался спортом и очень любил читать. В качестве нравственного ориентира парень избрал для себя, по рассказам тех, кто его знал, нравственные принципы самураев.

"Даже позывной себе взял – "Токио", мечтал после окончания войны поехать в Японию", – пишет местное издание.

Погиб молодой воин 7 марта, выполняя боевое задание в районе Тернов.

"Когда последний раз виделся с ним, то такое было ощущение, что последний раз видимся. Он часто об этом говорил, что очень тяжело и большие потери. Был целеустремленный, хороший парень. Ему было 25, он кроме войны ничего не успел", — говорит товарищ. бойца Сергей Караван.

"Максим был очень уникальным и специфическим человеком. Эрудированный, скромный, преданный своему делу и своим принципам. Ценил свою жизнь и личное время. Всегда доводил до конца все начатое. Решительный, ответственный, харизматичный воин. Человек чести! который отдал свою жизнь ради ее сохранения!" – цитируют журналисты слова брата Героя, Ивана Устимчука.

Он также вспомнил, что однажды брат написал ему с фронта: "Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно сколько жизни в твоих днях". Именно так прожил свою короткую, но полную чести и достоинства жизни сам Максим.

Кроме младшего брата дома Максима ждали родители.

Похоронили Максима Устимчука в селе Змиенец Луцкого района. Скорбный кортеж, направлявшийся к месту последнего упокоения воина, земляки провожали, преклонив колено.

Напомним, ранее стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб еще один защитник из Волыни. Александр Зинчук из города Рожище погиб в бою еще 15 февраля, однако его гибель подтвердили только в апреле.

Также сообщалось, что в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях за Украину. 35-летний Евгений Павличенко мечтал, что после Победы станет папой, однако этим мечтам сбыться не суждено.