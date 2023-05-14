Буквально 2 месяцы назад я опубликовал заметку "Крымский фетиш (https://t.me/zloyodessit/18523)" в которой продемонстрировал, как может быть реализована зона огневого поражения по Крыму, при выходе СОУ к его административным границам.

Видео дня

То есть, даже на тот момент наличие на территории временно оккупированного полуострова Крым большого количества линий обороны, фортификационных сооружений и прочего "плацебо" для понаехавших, абсолютно не создаст ощущения безопасности под звуки регулярной бавовны.

С 2022 года я неизменно придерживаюсь мнения, что освобождение Крыма будет проходить по сценарию острова Змеиный, адаптированного для несколько большей территории. Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов.

Основная задача ВСУ для старта активной фазы данного сценария - это выход к административной границе полуострова. После этого начнётся формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове.

Но если, по состоянию на март 2023 я рассматривал 4 зоны поражения, которые ВСУ могут обеспечить, с учётом имеющихся и перспективных средств поражения, которые мы можем получить (или уже получаем), то сейчас стоит внести коррективы и заявить о 5-й зоне.

Заранее отмечу, что зоны поражения указаны с учётом буфера безопасности для средств поражения до 20 км и без учёта специфики выстрелов, с усреднённым значением по дальности. То есть, условно до +20-30% по дальности к указанным значениям.

В свою очередь, важным моментом будет восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несопоставимых с функционированием повреждений единственной логистической артерии соединяющей материковую россию и полуостров - Крымский мост.

Сохранение паромного сообщения возможно только в гражданских целях, а вот в случае его использования для обеспечения полуострова силами и средствами РОВ, таки паромы должны уничтожаться, в море, либо в портах, ведь во время перевозки войск они могут и будут прикрываться гражданскими.

Таким образом, контингент РОВ на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным. То есть, ежедневный минус, который приведёт через некоторое время к полной потере боеспособности подразделений РОВ в Крыму.

Это лишь один из сценариев, который наиболее отчётливо видится мне, но при этом, на столе в Генштабе ВСУ, более чем уверен, подобных сценариев несколько и некоторые из них куда более неожиданные, чем данный шаблонный набросок более масштабной операции, нежели была на острове Змеиный.

С учётом 5-й зоны, можно смело говорить о том, российские оккупанты на временно оккупированном полуострове Крым не будут иметь покоя абсолютно ни в каком уголке.

Крым, что тебе снится? Освобождение. Но следует быть готовым к тому, что накануне освобождения заснуть будет сложно.