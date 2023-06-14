"Крым хотят сделать выжженной землей, наша задача – предотвратить это": что задумали российские оккупанты

Долгое время захваченный российскими оккупантами полуостров считали эдакими "красными линиями" Путина, но сейчас все идет к тому, что Крым обязательно будет освобожден. В этом уже не сомневаются и российские военные, которые усиленно готовятся к такому повороту в "СВО".

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Что сейчас происходит в Крыму – читайте в материале OBOZREVATEL.

Минируют всё и вся

В последнее время обстановка на полуострове становится все напряженнее. Появились свидетельства о "массовом минировании" оккупантами территории – для того, чтобы помешать ВСУ зайти в Крым.

Например, по данным члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, уже заминированы все поля в Красноперекопском районе, который находится в северной части полуострова.

Озаботились оккупанты и "расширением" КПП "Чонгар", который расположен в Геническом районе Херсонской области. Об этом заявил аж целый премьер-министр РФ Марат Хуснуллин: "Сейчас ведем работы над его расширением. Плановый срок окончания работ – 1 сентября, но ставим задачу выполнить все с опережением графика".

По словам источников OBOZREVATEL, на самом деле речь идет об укреплении КПП. "Россия же считает и Крым, и Херсонскую область своими территориями. Так зачем расширение? Сами себе противоречат. Но суть в том, что сейчас там идут работы по укреплению позиций оккупантов на дороге в Крым", – говорит источник.

Появилась и тревожная информация и о том, что Россия готовит техногенную катастрофу на химическом заводе "Крымский титан" в Армянске. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты минируют как цехи завода, которые продолжают работать, так и его территорию – например, отстойники.

"Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу. На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса", – отметили в ГУР.

Это угрожает прежде всего оккупированным Армянску, Красноперекопскому району, а также южным районам Херсонской области.

Перед бегством – уничтожить

В канву намерений российских оккупантов ложится и циничное заявление Путина о создании некой "санитарной зоны" на территории Украины. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, проигрывая войну, оккупанты будут бежать и уничтожать различные объекты – в том числе и на территории Крыма. Советник руководителя ОП подчеркнул, что кремлевский диктатор "прямо фиксирует умысел на совершение масштабного преступления против человечности".

О возможном сценарии выведения из строя предприятия "Крымский титан" в Армянске заявил и представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. Причем отметил, что для таких действий российских оккупантов есть две причины.

"Прежде всего это может быть шантаж – поскольку ряд действий, совершаемых оккупантами, носят демонстрационный характер. Это продолжение шантажа со стороны террористов, который мы видим на Запорожской атомной станции и других объектах. Также они рассматривают сценарий выведения из строя предприятия на случай отступления и бегства. Путин не скрывает, что деиндустриализация Украины – геноцидная практика, которая является составляющей войні России против Украины", – сказал он.

Собеседники OBOZREVATEL в разведке также считают, что российская армия уже готовится к "худшему для нее развитию событий".

"Есть определенные сигналы, которые пока нельзя озвучить. Ясно одно: расчет некоторых пророссийски настроенных крымчан, что "Путин их защитит" – не больше чем мечты. Причем неосуществимые. Президент РФ с легкостью отправляет на смерть тысячи россиян, фактически сделав их "пушечным мясом", и думать будто он слишком озабочен судьбой жителей оккупированного полуострова – по меньшей мере наивно. Наоборот: сейчас угроза исходит непосредственно от российских оккупантов, которые готовы применить в Крыму тактику выжженной земли. А наша задача – это предотвратить", – говорит офицер. Он убежден, что это получится.

"Вывозят вещи как в последний день"

Тем временем крымчане уже отмечают "изменившиеся настроения оккупантов". Собеседники OBOZREVATEL на полуострове говорят, что российские военные последние пару недель стали чаще отправлять посылки в РФ.

"Речь не о военных грузах, конечно же, а о личном имуществе, но объемы серьезно выросли. Вывозят вещи как в последний день. Все говорят о неминуемом контрнаступлении х*хлов. А мы улыбаемся и ждем", – говорит крымчанин. По его мнению, скорее всего оккупанты "пытаются спасти нажитое или отжатое".

По словам наших собеседников на полуострове, у оккупантов еще одно "обострение": они резко стали искать "диверсантов", а в связи с этим ужесточили проверку документов – останавливают на дорогах всех подряд.

А украинский Центр национального сопротивления сообщил об ужесточении мер безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост. На них также сейчас очень тщательно проверяют документы водителя и пассажиров, а также досматривают автомобили. Более того, копаются в телефонах – смотрят историю браузера, подписки в социальных сетях, а также наличие VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов.

"Все это уже похоже на начало конца", – считают патриоты Украины в Крыму. И даже если освобождение полуострова произойдет не завтра, а через несколько месяцев или год, – оно все равно неизбежно. В этом есть абсолютная уверенность.