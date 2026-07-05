"Крымский выключатель в положении "off": "Мадяр" рассказал о поврежденных электроподстанциях на оккупированных территориях

Украинские военные продолжают уничтожать объекты на временно оккупированных Россией территориях. В частности, электрические подстанции.

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Только за 5 дней июля Силы беспилотных систем поразили 37 подобных объектов. Об этом в своем Telegram-канале написал командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр").

"Минус 16 энергоузлов за 48 часов. Крымский рубильник в положении off. Речь идет не о розетке, а о демонтаже вражеских тылов в Крыму: тотальный провал ПВО, логистический и топливный голод, энергоузлы и связь — это вообще лишнее, последовательная изоляция военного присутствия на полуострове вплоть до полного оттока колонизаторов и коллаборационистов", — рассказал военный.

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Он также добавил, что "аналоговые технологии без розетки, конечно, будут немного работать от генератора, но это неперспективно. Смотреть же Соловьева "о победе" становится технически сложно, реальность отключает пропаганду".

"Просто так не отделаться. Пора паковать чемоданы и отправляться на вокзал в Россию. Подсказка для единственной червячной извилины: в темноте дорогу в Ростов искать сложнее. Уезжайте уже", – отметил Мадяр.

"Птицы" СБС отключили 37 энергоузлов в ТОТ на юге с 1 по 5 июля. В частности:

– Электроподстанция ПС 110 кВ "Ковильное", НП Ковильное, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра".

– ПС 110 кВ "Степное", НП "Степное", АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра".

– ПС 150 кВ "Геническ", НП Геническ, Херсонская обл., 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра".

– ПС 35 кВ "Яни Капу", НП Яни Капу, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра".

– ПС 110 кВ "Трактово", НП Трактово, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра".

– ПС 150 кВ "Оверяновка", НП Оверяновка, Херсонская обл., 9 батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра".

– ПС 110 кВ "Нива", НП Нива, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра".

– ПС 110 кВ "Зимино", НП Зимино, АР Крым, 412-я обр СБС Nemesis.

– ПС 220 кВ "Бахчисарай", НП Бахчисарай, АР Крым, 412-я бригада СБС Nemesis.

– ПС 110 кВ "Саки", НП Саки, АР Крым, 1 ОЦ СБС.

– ПС 330 кВ "Западно-Крымская", НП Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС.

– ПС 35 кВ "Славянское", НП Славянское, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра".

– Электроподстанция (трансформатор), НП Лозовский, Луганская обл., 20-я обр СБС К-2.

– Электроподстанция (трансформатор), НП Покровское, Луганская обл., 20-я обр. СБС К-2.

– Электроподстанция (трансформатор), НП Преображенка, Херсонская обл., 20-я бригада СБС К-2.

– Электроподстанция (трансформатор), НП Нововасильевка, Запорожская обл., 412-я бригада СБС Nemesis

"Мы устоим. Москва падет. А Крым откормим и восстановим", – подытожил ситуацию с атаками Роберт Бровди.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем продолжают ударную кампанию во временно оккупированном Россией Крыму. Полуостров всё больше погружается в темноту: только в ночь на 3 июля бойцы СБС поразили десяток электроподстанций и газовую компрессорную станцию.

Напомним, в ночь на 4 июля в Крыму после атаки произошел пожар на паромном терминале "Крым" в Керчи. Также известно о возгораниях на территории военного аэродрома в Джанкое, а также на подстанции и железной дороге вблизи Яны Капу. Местные жители также рассказывали, что слышали звук пролета дронов над городом.

Ранее командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди подчеркнул, что Крым все больше погружается во тьму: только в ночь на 3 июля бойцы СБС нанесли удары по десятку электроподстанций и газовой компрессорной станции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июля в оккупированном Крыму было неспокойно, раздавались взрывы. Под удар попали два мощных энергетических объекта – подстанция "Бахчисарай" и "Зимино".

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