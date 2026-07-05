В Крыму пожаловались на перебои с электричеством: какие энергетические объекты подверглись ночным ударам

В ночь на 5 июля в оккупированном Крыму было неспокойно, раздавались взрывы. Под удар попали два крупных энергетических объекта – подстанции "Бахчисарай" и "Зимино".

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В результате атаки, по сообщениям местных жителей, наблюдались перебои с электричеством. Об этом пишут"Exilenova+" и "Крымский ветер".

После взрывов в Крыму возникли проблемы с электроснабжением

"Сегодня ночью в оккупированном Крыму были атакованы следующие объекты. Подстанция "Бахчисарай" 220 кВ в Бахчисарае. Подстанция (ПС) "Зимино" 10/35/10 кВ", – говорится в сообщении.

Позже российские власти отреагировали на ночную ситуацию в Крыму, назвав последствия атаки "технологическим сбоем".

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"Уважаемые потребители! В 01:47 5 июля произошло технологическое нарушение в электрических сетях РЕЗ Бахчисарайского. Без электричества остались потребители: частично с. Андреевка, с. Орловка, с. Осипенко, п. Солнечный, Мекензиевы горы, Любимовка. Персонал ГУП РК "Крымэнерго" продолжает ликвидацию технологического нарушения", – отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что подстанция "Бахчисарай" напряжением 220 кВ является одним из ключевых энергетических объектов, обеспечивающих электроснабжение Бахчисарайского района временно оккупированного Крыма.

В то же время подстанция "Зимино" 110/35/10 кВ выполняет функцию важного узла электросети, ведь принимает электроэнергию высокого напряжения от линий электропередач, понижает её до необходимого уровня и оснащена двумя силовыми трансформаторами суммарной мощностью 50 МВА.

В сети также появилось видео со сравнением спутниковых снимков Крыма, сделанных в июле 2025 года и июле 2026 года. На кадрах видно, что за год уровень ночного освещения на полуострове существенно снизился.

Напомним, в ночь на 4 июля в Крыму после атаки произошел пожар на паромном терминале "Крым" в Керчи. Также известно о возгораниях на территории военного аэродрома в Джанкое, а также на подстанции и железной дороге вблизи Яны Капу. Местные жители также рассказывали, что слышали звук пролета дронов над городом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди подчеркнул, что Крым всё больше погружается в темноту: только в ночь на 3 июля бойцы СБС поразили десяток электроподстанций и газовую компрессорную станцию.

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