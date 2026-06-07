Крысы вместо туристов: оккупированный Россией Крым оказался на грани коммунального коллапса – ЦНС

Оккупированный Россией украинский Крым оказался на грани масштабного коммунального коллапса. В частности, Севастополь столкнулся с проблемами с вывозом мусора, из-за чего по всему городу возникают огромные стихийные свалки, а на улицах становится все больше крыс.

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Горы отходов грозят вспышкой заболеваний из-за антисанитарии, "власть" проблему игнорирует. О ситуации и ее причинах рассказали в Центре национального сопротивления.

Крым тонет в мусоре

По данным ЦНС, на временно оккупированном Крымском полуострове все чаще фиксируются признаки масштабного коммунального коллапса.

Так, жители Севастополя массово жалуются на засилье бытовых отходов, переполненные контейнеры и образование огромных стихийных свалок прямо посреди жилых кварталов.

"Ситуация приобрела такой размах, что во дворах многоэтажек, в частности в Ленинском районе на улице Хрюкина, уже открыто хозяйничают крысы, а центральные части города превращаются в сплошные мусорные полигоны", – указано в сообщении.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что такие случаи давно не единичны. Они являются свидетельством системной неспособности оккупационных служб поддерживать чистоту в населенных пунктах полуострова.

"Особенно остро ситуация проявляется с приходом летнего тепла, когда тонны невывезенного мусора начинают разлагаться под солнцем, оставляя людей один на один со стойкой вонью и угрозой полной антисанитарии под собственными окнами", – говорится в сообщении.

В ЦНС также отметили, что критическая перегрузка инфраструктуры возникла на фоне искусственного изменения демографического баланса в Крыму.

"Оккупанты продолжают массово завозить на полуостров российских мигрантов, на количество которых коммунальные сети городов просто не рассчитаны. При этом так называемая "власть" традиционно избегает публичных объяснений и демонстрирует абсолютное равнодушие к благу местного населения, полностью игнорируя крики о помощи от горожан", – резюмировали в Центре.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Крыму у людей началась паника. На полуострове оккупанты создали искусственный дефицит продуктов. На фоне топливного кризиса из магазинов исчезают некоторые виды продовольственных товаров, а некоторые продают с ограничениями.

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