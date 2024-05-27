Кто имеет право на отсрочку от мобилизации по новому закону: разъяснение

Согласно новому закону о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, произошли некоторые изменения в пункте права на отсрочку от мобилизации. Решение будет принимать комиссия при Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Решение комиссии зависит от того, подпадает ли человек под одну из категорий разрешенных для отсрочки по закону, есть ли законные основания и подтверждающие документы для оформления отсрочки. Об этом OBOZ.UA сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В новом законе основания для отсрочки по семейным обстоятельствам были изменены, а студентов, получающих второе или третье образование, лишили права отсрочить призыв.

"Согласно постановлению №560 Кабинета министров комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров", – отметил специалист.

Если у человека есть все законные основания на получение отсрочки, например, он является действительным опекуном и установлен факт осуществления ухода за удерживаемым лицом, или является отцом одиночкой и т.п., комиссия не может отказать.

Иначе в рамках закона человек может обратиться в суд.

"Вопрос будет урегулирован в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Именно в этой статье прописаны законные основания на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", – отметил Кузан.

По его словам, такое решение можно оспорить.

Отметим, что согласно изменениям, внесенным правительством, ТЦК будут проверять основания предоставления отстрочок. Соответствующие изменения внесены постановлением №558 в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Правительство также изменило порядок предоставления отсрочки своим постановлением №560. Согласно ему для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки при ТЦК образуются комиссии в следующем составе:

– глава комиссии – руководитель ТЦК;

– члены комиссии – представители аппарата районной, городской госадминистрации (структурных подразделений образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, ЦНАПов).

Согласно тексту постановления, военнообязанные, обратившиеся в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения ВВК. В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанного направляют на медосмотр для определения пригодности к военной службе.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, согласно новому закону о мобилизации с 18 мая в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане Украины должны обновить учетные данные. Гражданин, который за два месяца не выполнит это требование, может быть привлечен к ответственности.

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