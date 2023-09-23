Кто имеет право служить по месту жительства во время военного положения и что нужно знать: разъяснение

В Украине как минимум до 15 ноября продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой граждане могут быть призваны на службу в армию. Некоторые военнообязанные могут быть мобилизованы только по их согласию и только по месту жительства.

К таким категория относятся лица с инвалидностью и граждане, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ст. 23 вышеупомянутого закона, целый ряд категорий военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. В законе говорится, что лица с инвалидностью, а также граждане, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, во время мобилизации могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

К таким военнообязанным относятся женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, граждане, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, а также женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

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Кроме того, служить по месту жительства имеют право женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Служить по месту жительства и только по собственному согласию также имеют право граждане, имеющие супруга из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруга из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время военного положения в Украине в ряды армии могут мобилизовать лиц с инвалидностью. В каких случаях это возможно, читайте в материале.

– 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 августа "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". В Министерстве здравоохранения сейчас работают над его исполнением. Так, работа МСЭК и ВЛК должна быть улучшена, чтобы поставить точку на позорных случаях, имеющих место в работе военно-врачебных комиссий.

– решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины существенно снизит коррупционные риски и полностью цифровизирует процедуру для дальнейшего контроля.

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