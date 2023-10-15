Кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время войны и о каких изменениях нужно знать: разъяснение
В Украине во время военного положения продолжают действовать ограничения по выезду за границу военнообязанных мужчин. Всем им в возрасте 18-60 лет запрещено покидать страну, но есть определенные исключения, а недавно были приняты изменения в законодательные акты.
Они касаются выезда за пределы Украины водителей международных перевозок. OBOZ.UA рассказывает, что нужно знать по этому поводу.
Какие правила пересечения госграницы во время войны?
По словам адвоката и юриста Ario Law Firm Надежды Грищенко, прописанные в законодательстве условия в основном касаются тех военнообязанных, которые осуществляют сопровождение за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей жены (мужа) из лиц с инвалидностью I или II группы, являются опекунами таких лиц и сопровождают их.
"Это указано в ключевых пунктах 21 и 22 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, где закреплен полный перечень лиц, которых мужчины могут сопровождать и в каком статусе", – пояснила она.
В то же время существуют особенности самостоятельного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. (пункт 22 Правил). К примеру, они могут уехать в другую страну, если лицо с инвалидностью, опекуном которой они являются, уже состоит на консульском учете в иностранном государстве. Для этого нужно предъявить соответствующую справку, а также иметь пакет документов (их нотариально заверенных копий), которые мужчина взял бы с собой в случае сопровождения указанных лиц.
По словам юриста, еще одна особенность состоит в том, что мужчины 18-60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью для выезда за пределы Украины, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения в Украину тех людей, которых они сопровождали.
"То есть использовать личность для пересечения границы можно, но и вернуться на территорию Украины они должны вместе", – подчеркнула Грищенко.
Кто из военнообязанных мужчин может пересекать границу в 2023 году?
Выехать за границу смогут все группы военнообязанных мужчин, которым разрешено пересекать государственную границу во время действия военного положения. Перечни таких лиц указаны в пунктах 21 и 22 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.
В частности, выезжать за границу могут:
– мужчины с инвалидностью;
– мужчины, имеющие жену среди лиц с инвалидностью I или II группы;
– лица, имеющие одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
– родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
– родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
– мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;
– опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.
Также покинуть пределы страны имеют право другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. То есть, те категории лиц, которые закреплены в части первой ст. 23 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Какие изменения введены с октября-2023?
Кабинет министров в пятницу, 13 октября, принял изменения к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины. Они касаются количества водителей, которые могут одновременно выехать за пределы страны на одном транспортном средстве.
Ранее из этой категории военнообязанных за границу могли выехать:
– один водитель на грузовом транспортном средстве компании, имеющей лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
– два водителя на одном автобусе лицензиата.
Согласно новому решению правительства это количество будет увеличено до двух и трех водителей соответственно.
По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, изменения объясняются необходимостью соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР). Украина присоединилась к ней еще в 2006 году.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, может ли выехать за границу мужчина, который был исключен из воинского учета. Также было разъяснение о том разрешено ли покидать страну студентам из категории военнообязанных.
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