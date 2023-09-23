Могут ли студенты выезжать за границу во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. Также в этот период большинству категорий граждан мужского пола запрещен выезд за пределы страны.

Ограничения действуют, в том числе, для студентов и курсантов учебных заведений Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Согласно постановлению Кабинета министров от 1 сентября 2023 года № 934, были внесены изменения в пункт 2-13 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

В документе говорится, что пропуск студентов или курсантов учебных заведений Украины через государственную границу осуществляется при наличии соответствующих документов и оснований. В частности, за границу могут выехать студенты, которые едут для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы.

Пограничники могут выпускать из страны такие категории граждан при наличии справки от учебного заведения о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе.

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Кроме того, студент или курсант должен иметь при себе военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В ГПСУ уточнили, что студенты или курсанты могут непрерывно находиться за границей не более срока прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах.

Ранее сообщалось, что некоторые военнообязанные могут быть мобилизованы только по их согласию и только по месту жительства. К таким категория относятся лица с инвалидностью и граждане, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 августа "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". В Министерстве здравоохранения сейчас работают над его исполнением. Так, работа МСЭК и ВВК должна быть улучшена, чтобы поставить точку на позорных случаях, имеющих место в работе военно-врачебных комиссий.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины существенно снизит коррупционные риски и полностью цифровизирует процедуру для дальнейшего контроля.

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