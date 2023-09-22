Может ли уехать за границу мужчина, который был исключен из воинского учета: разъяснение

В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во время военного положения мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет ограничены в праве выезжать за границу.

Однако есть некоторые категории военнообязанных, которые могут выезжать за пределы страны, но есть некоторые нюансы. Адвокат Марина Бекало рассказала, при каких условиях исключенные из воинского учета мужчины могут выезжать за границу.

Так, если после проведения ВЛК будет установлено, что состояние здоровья военнообязанного не позволяет ему выполнять военную службу, то его могут исключить из воинского учета. Однако это касается только лиц, которые по решению ВКЛ признаются непригодными к военной службе как в мирное, так и в военное время.

Адвокат отметила, что лицо, которое исключено из воинского учета и не подлежит мобилизации согласно пункту 16 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеет право на пересечение границы на основании пунктов 2-6 Правил пересечения границы. Поэтому для подтверждения этого обстоятельства необходимо иметь временное удостоверение с отметкой об исключении.

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При признании лица временно непригодным и получении им отсрочки от службы справка ВЛК о временной непригодности является основанием для пересечения границы. Однако это не касается лиц, исключенных из воинского учета.

В целях подтверждения своего права на пересечение границы без справки ВЛК адвокат рекомендует таким лицам подать индивидуальный запрос в ГНСУ. Это позволит получить письменное подтверждение этого права. В случае если мужчине нужна справка ВЛК, которую ему не выдали (независимо от того, планирует ли он пересекать границу), он должен в письменном виде обратиться в ТЦК СП и указать свое требование по выдаче этой справки. На письменный запрос там обязаны дать ответ.

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