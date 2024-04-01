Кто может получить бронь от мобилизации с 1 апреля: названы все категории

В Украине во время войны мобилизации подлежат все мужчины 18-60 лет, но для них есть определенные исключения. В частности, на военную службу могут не взять "забронированных" работников критически важных компаний, органов государственной власти.

OBOZ.UA рассказывает, кто может претендовать на отсрочку от мобилизации с 1 апреля и на сколько времени ее дают. Отметим, что сегодня рассматривается возможность для некоторых компаний купить бронь для своих сотрудников.

Кто имеет право на бронь во время мобилизации

В 2023 году Верховная Рада Украины приняла закон о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Согласно ему, бронь может распространяться на следующие категории граждан:

– работников органов государственной власти, местного самоуправления, поскольку их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов в особый период;

– сотрудников критически важных предприятий, учреждений и организаций (например, занимающихся производством товаров, выполняющих работы и предоставляющих услуги оборонного назначения для нужд ВСУ);

– работников предприятий, которые критически важны для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения Украины во время войны.

Также мобилизации не подлежат военнообязанные народные депутаты в период своей каденции даже без бронирования. Но депутаты местных советов, работники руководящих должностей мобилизации подлежат и бронирование на них не распространяется.

Какие критически важные предприятия смогут забронировать работников с 1 апреля

Новые критерии для предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев в особый период, которые могут бронировать своих военнообязанных работников, сообщил сайт Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Согласно им есть два варианта бронирования – от 50% и до 50% работников включительно.

В категорию от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности, попадают предприятия, учреждения и организации, которые:

– производят товары для военных;

– разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней;

– производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

Также каждое такое предприятие должно отвечать следующим критериям:

– быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;

– более 50% общего размера их производства обязаны быть продуктами, работами и услугами оборонного назначения (за последний отчетный период).

В категорию до 50% работников включительно попадают предприятия, работающие в:

– сфере промышленности;

– самолетостроительной отрасли;

– сфере космической деятельности.

Такое предприятие должно соответствовать трем из пяти следующих критериев:

– быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;

– более 50% от общего объема производства должны быть товарами, работами и услугами оборонного назначения (за последний отчетный период);

– быть включенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров) в соответствии с Законом Украины;

– участвовать в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;

– производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК (использующих их для изготовления товаров оборонного назначения).

Соответствует предприятие необходимым критериям или нет, решает рабочая группа Минстратегпрома и других заинтересованных органов государственной власти.

Кроме того, сейчас ведется обсуждение о том, чтобы снять ограничения и с других предприятий при уплате ежемесячного платежа за бронирование работников – то есть, чтобы можно было купить бронь от мобилизации. В таком случае предприятие сможет забронировать работника вне зависимости от его должности. Сама компания не обязательно должна входить в список важных для отраслей национальной экономики или критически важных предприятий, но должна платить налоги и не иметь задолженности по их уплате.

На какой период бронируют от мобилизации

Для работников органов государственной власти и местного самоуправления отсрочку могут предоставить на весь период мобилизации. А вот работникам предприятий обычно дают бронь на полгода. Впрочем, на практике этот срок часто продлевается.

Работнику желательно постоянно иметь с собой хотя бы копию документа о брони. Это поможет, например, во взаимодействии с военными в случае вручения повесток на улице.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет Верховной Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение депутатских поправок к законопроекту №10449 о мобилизации и ожидается, что на голосование его могут вынести в середине апреля. Если документ будет принят, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от призыва.

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