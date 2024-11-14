Кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам: названы все категории

Отсрочка от мобилизации может быть предоставлена при наличии семейных обстоятельств, определенных украинским законодательством. Согласно статье 23 Закона Украины, ряд категорий военнообязанных имеют право на освобождение от мобилизации, если они отвечают конкретным жизненным критериям.

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Это касается как мужчин, так и женщин, которые занимаются несовершеннолетними детьми, больными или пожилыми родителями, родственниками с инвалидностью или погибшими во время боевых действий членами семьи. Детальнее об этом - рассказывает OBOZ.UA.

Категории лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации:

Лица с тремя или более детьми младше 18 лет

Отсрочка предоставляется женщинам и мужчинам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов более трех месяцев.

Единственный отец или мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 18 лет

Если другой родитель ребенка умер, признанный безвестно пропавшим, лишен родительских прав, или отбывает наказание, военнообязанный, самостоятельно воспитывающий ребенка, имеет право на отсрочку.

Родители или опекуны детей с инвалидностью

Отсрочка также предоставляется лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Это касается не только родителей, но и опекунов, попечителей, приемных родителей, а также родителей-воспитателей.

Родители детей с тяжелыми заболеваниями, но без статуса инвалидности

Лицам, воспитывающим ребенка с тяжелыми заболеваниями, нуждающимся в паллиативной помощи или лечении, также предоставляется отсрочка, если это подтверждено медицинской комиссией.

Речь идет о тяжелых перинатальных поражениях нервной системы, тяжелых врожденных пороках развития, редких орфанных заболеваниях, онкологических, онкогематологических заболеваниях, детском церебральном параличе, тяжелых психических расстройствах, сахарном диабете I типа (инсулинозависимых), острых или хронических заболеваниях почек IV степени. нуждается в трансплантации органа или нуждается в паллиативной помощи.

Родители взрослых детей с инвалидностью I или II группы

Если совершеннолетний ребенок является лицом с инвалидностью I или II группы, один родитель имеет право на отсрочку.

Опекуны и приемные родители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки

Усыновители и другие лица, ухаживающие за детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки младше 18 лет, также имеют право на отсрочку.

Лица, осуществляющие постоянный уход за больными родственниками

Это могут быть те, кто ухаживает за больными мужем или женой, ребенком или родителями, если медико-социальная экспертная комиссия подтвердила необходимость постоянного ухода за такими людьми.

Опекуны недееспособных лиц

Если военнообязанный является опекуном лица, признанного судом недееспособным, он также имеет право на отсрочку.

Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы

Отсрочку имеют мужчины или женщины, у которых супруг является лицом с инвалидностью I или II группы.

Лица, ухаживающие за родителями с инвалидностью I или II группы

При отсутствии других лиц, обязанных содержать таких родителей, военнообязанный имеет право на отсрочку.

Лица, имеющие ребенка до 18 лет и мужа или жену на военной службе

Если один из супругов проходит военную службу, другой имеет право на отсрочку, если есть дети до 18 лет.

Отсрочка для родственников погибших военных:

Закон №3633-IX также предусматривает, что от мобилизации освобождаются близкие родственники погибших военных. Это могут быть:

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, дети, родители, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции (АТО).

Родственники погибших работников предприятий и организаций, которые привлекались к обеспечению АТО и погибли в зоне боевых действий.

Члены семей тех, кто героически отстаивал независимость во время Революции Достоинства и кому посмертно присвоено звание Героя Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо подавать запрос в ТЦК.

На днях в "Резерве+" заработала возможность оформления отсрочки онлайн. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение в AppStore или PlayMarket.

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