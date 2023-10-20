Кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам: разъяснение

Летом депутаты Верховной Рады большинством голосов в седьмой раз продлили военное положение и мобилизацию, объявленные в начале масштабного российского вторжения, поэтому осенью призыв военнообязанных в Вооруженные силы продолжается. Некоторые категории граждан имеют отсрочку от мобилизации по тем или иным причинам.

В частности, речь идет о семейных обстоятельствах, состоянии здоровья, обучении, продолжении профессиональной деятельности, а также освобождении от мобилизации по брони предприятия. OBOZREVATEL сегодня рассказывает, кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Как объясняет юрист, основатель адвокатской компании Royal Lawyers Анастасия Мокренко, в Украине освобождены от мобилизации граждане возрастом старше 60 лет, непригодные к военной службе, а также те, кто имеет законное право на отсрочку.

Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам

По словам специалиста, на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам могут претендовать семь категорий лиц:

– лица, которые ухаживают за тремя или более детьми младше 18 лет,

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– лица, воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет без отца/матери ребенка,

– родители или лица, оказывающие опеку ребенку с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

– лица, юридически являющиеся опекунами детей, не имеющих родителей, до достижения совершеннолетия,

– женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет при условии, что их муж/жена уже служит в украинской армии по мобилизации,

– беременные женщины,

– граждане, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести при выполнении мероприятий по национальной безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 1 октября 2023 года в Украине обязали встать женщин-медиков на воинский учет. Речь идет в том числе о получивших фармацевтическую специальность.

– Граждан с инвалидностью также могут мобилизовать в армию во время военного положения. В последнее время все чаще выдают повестки лицам на пенсии.

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