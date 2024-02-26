Кто может получить отсрочку от мобилизации в марте: подробное разъяснение

Скандальный законопроект, согласно которому отсрочка от мобилизации 2024 могла стать практически невозможной, отозвали из Верховной Рады, поэтому теперь правила не меняются - существует только пять вариантов, как можно ее оформить.

Детальнее о том, кому доступна отсрочка от мобилизации в марте, рассказывает OBOZ.UA. Согласно законодательству Украины, отсрочка от мобилизации возможна только если мужчина от 18 до 60 лет, будучи военнообязанным, попадает под одну из категорий:

- По состоянию здоровья

- По семейным обстоятельствам

- В связи с профессиональной деятельностью

- В связи с обучением и/или приобретением научной степени

- По брони

Следует отметить, что отсрочка не освобождение от службы, а откладывание воинской обязанности на неопределенный срок. Граждане, получившие отсрочку, остаются на военном учете.

По уходу за пожилым человеком или инвалидом

Этот вид отсрочки предполагает, что человек постоянно будет занят уходом за своими родителями или родителями жены, которые, согласно медицинскому заключению, нуждаются в постоянном уходе.

Под этот же пункт попадает и отсрочка по уходу за инвалидом ІІ группы, если признаны инвалидом:

- Жена

- Родители жены

- родители призывника

При условии, что больной имеет инвалидность I и II группы, но не имеет других трудоспособных лиц, которые могут за ним ухаживать и удерживать его.

Так же точно отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом касается опекунов лиц с инвалидностью I и II группы, признанных недееспособными по решению суда, к тому же, имеют заключение медицинской комиссии о том, что больной нуждается в постоянном уходе и никто другой, кроме призывника, не может этот уход осуществлять.

Важно: отсрочка от армии, если жена инвалид ІІІ группы, невозможна.

По состоянию здоровья

Отсрочка от мобилизации для мужчин призывного возраста доступна, если военно-врачебная комиссия признала военнообязанного лицом с инвалидностью или временно непригодным к несению военной службы сроком до 6 месяцев. Второй вариант получения отсрочки возможен только для женщин – беременность.

Однако украинское законодательство предусматривает не только отсрочку, но и ситуации, когда мобилизация недопустима в принципе, например, с такими диагнозами:

- Тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата

- Инфекционные заболевания (гепатит, СПИД)

- Психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения

- Состояние сразу после операции

Также на войну не заберут мужчину, у которого установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы после операции. Кроме того, не мобилизируют беременную женщину, даже если у нее есть военная специальность.

Как ранее писал OBOZ.UA, Верховная Рада еще окончательно не одобрила новый законопроект о мобилизации в Украине, поэтому в марте 2024 года призыв в армию будет продолжаться по тем же правилам, что и раньше.

В законопроект о мобилизации парламентариями было подано 3700 правок. Документ будет рассмотрен во втором чтении не ранее 6 марта, считает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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