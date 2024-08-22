Кто может получить заключение ВВК без медосмотра и какие документы нужны: разъяснение

На прошлой неделе правительство приняло очередной мобилизационный документ. Постановление № 932 направлено на реализацию экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

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Согласно этому документу, военно-врачебная комиссия (ВВК) будет делать вывод о состоянии здоровья военнообязанных граждан на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения eHealth. Кто может получить заключение ВЛК без медицинского осмотра и какие документы нужны для этого, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто может получить заключение ВВК без медосмотра

Постановлением Кабинета министров урегулирован порядок прохождения ВВК для лиц с инвалидностью и имеющих определенные заболевания. Такие лица смогут пройти комиссию без медицинского осмотра.

К перечню лиц, освобождаемых от прохождения ВВК, отнесли:

– тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

– тяжелые врожденные пороки развития;

– редкие орфанные заболевания;

– онкологические, онкогематологические заболевания;

– детский церебральный паралич (ДЦП);

– тяжелые психические расстройства;

– сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

– острые или хронические заболевания почек IV степени;

– наличие тяжелой травмы;

– потребность в трансплантации органа;

– потребность в паллиативной помощи, но без установления инвалидности.

Какие документы нужны для прохождения ВВК без медосмотра

Согласно постановлению Кабмина № 932, граждане с инвалидностью и лица с вышеназначенными болезнями представляют на рассмотрение ВВК документ, подтверждающий наличие заболевания, выданный в установленном порядке по форме первичной учетной документации № 080-3/о.

Лица также могут подать во ВВК следующие документы, подтверждающие инвалидность:

– медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом;

– справка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по форме, утвержденной Минздравом;

– удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Постановление ВВК при этих документов принимается без проведения медосмотра и исходя из данных лица, имеющихся в ЕСОЗ.

Напомним, другое постановление Кабмина, №675 от 7 июня, предусматривает, что в отдельных случаях гражданам теперь не придется проходить ВВК.

Как писал OBOZ.UA, военнообязанный может обжаловать вывод медиков ВВК, если не согласен с ним. Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП высшего уровня или в суд.

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