Кто может получить заключение ВВК без медосмотра и какие документы нужны: разъяснение
На прошлой неделе правительство приняло очередной мобилизационный документ. Постановление № 932 направлено на реализацию экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.
Согласно этому документу, военно-врачебная комиссия (ВВК) будет делать вывод о состоянии здоровья военнообязанных граждан на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения eHealth. Кто может получить заключение ВЛК без медицинского осмотра и какие документы нужны для этого, читайте в материале OBOZ.UA.
Кто может получить заключение ВВК без медосмотра
Постановлением Кабинета министров урегулирован порядок прохождения ВВК для лиц с инвалидностью и имеющих определенные заболевания. Такие лица смогут пройти комиссию без медицинского осмотра.
К перечню лиц, освобождаемых от прохождения ВВК, отнесли:
– тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
– тяжелые врожденные пороки развития;
– редкие орфанные заболевания;
– онкологические, онкогематологические заболевания;
– детский церебральный паралич (ДЦП);
– тяжелые психические расстройства;
– сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
– острые или хронические заболевания почек IV степени;
– наличие тяжелой травмы;
– потребность в трансплантации органа;
– потребность в паллиативной помощи, но без установления инвалидности.
Какие документы нужны для прохождения ВВК без медосмотра
Согласно постановлению Кабмина № 932, граждане с инвалидностью и лица с вышеназначенными болезнями представляют на рассмотрение ВВК документ, подтверждающий наличие заболевания, выданный в установленном порядке по форме первичной учетной документации № 080-3/о.
Лица также могут подать во ВВК следующие документы, подтверждающие инвалидность:
– медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом;
– справка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по форме, утвержденной Минздравом;
– удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
Постановление ВВК при этих документов принимается без проведения медосмотра и исходя из данных лица, имеющихся в ЕСОЗ.
Напомним, другое постановление Кабмина, №675 от 7 июня, предусматривает, что в отдельных случаях гражданам теперь не придется проходить ВВК.
Как писал OBOZ.UA, военнообязанный может обжаловать вывод медиков ВВК, если не согласен с ним. Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП высшего уровня или в суд.
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