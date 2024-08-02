Кто может потерять уже предоставленную отсрочку от мобилизации в Украине в августе: разъяснение

В августе 2024 года часть военнообязанных в Украине может потерять право на отсрочку от мобилизации. Причин тому несколько.

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О них рассказал "Фактам ICTV" член Ассоциации юристов Украины, юрист-практик в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко. Он пояснил, что соответствующие нормы регулируются принятым в мае законом о мобилизации №3633.

Право на отсрочку от мобилизации потеряют военнообязанные мужчины:

– если учреждение или предприятие, где они работают, завершило и не возобновило для них бронирование;

– если гражданин уволился, то руководство предприятия подает документы в ТЦК и бронь аннулируется;

– в случае завершения предприятием выполнения мобилизационного заказа. То есть после того, как признанное критически важным предприятие выполнило заказ по договору, ему могут аннулировать этот статус и соответственно отсрочку для работников;

– если предприятие завершило выполнение работ и предоставление услуг по обеспечению потребностей ВСУ;

– если орган власти, предприятие или учреждение ликвидировали.

Если военнообязанный имеет отсрочку от мобилизации или исключен из военного учета по состоянию здоровья, то в его военно-учетных документах должны быть подтверждающие документы.

Кроме того, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации в августе следующие категории военнообязанных:

– студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме, и получающие второе, третье высшее образование, если уровень образования такой же или ниже ранее полученного;

– многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам в общей сумме более трех месячных платежей, но в случае погашения отсрочку можно оформить;

– лица, которые ухаживают за женой/супругом с инвалидностью III группы за некоторыми исключениями;

– некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;

– лица, имеющие статус Ограниченно пригодный, если ВЛК признает мужчину годным;

– неполнородные братья погибших на войне военных;

– мужчины, которые во время повторной медкомиссии признаны здоровыми.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Отсрочку можно получить только на основании военно-учетного документа, такого как военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Если эти документы устарели, их необходимо обновить.

– Попасть в армию могут только те украинцы, у которых нет проблем со здоровьем. В частности, законодательство не предусматривает призыва на военную службу мужчин с инвалидностью.

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