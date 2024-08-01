Какие документы необходимы для оформления отсрочки от мобилизации: разъяснение

16 мая Кабинет Министров утвердил новые правила призыва на военную службу во время мобилизации. Эти правила касаются вручения повесток, проведения медицинских осмотров в военно-врачебных комиссиях (ВЛК) и процедуры получения отсрочки от военной службы.

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Кроме того, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, также содержащий информацию об отсрочках. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Кто имеет право на отсрочку военной службы?

От призыва на военную службу во время мобилизации освобождаются:

Забронированные работники.

Лица с инвалидностью, непригодные или временно непригодные службы по заключению ВЛК.

Женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей младше 18 лет.

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.

Попечители, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие детей с инвалидностью или с тяжелыми заболеваниями.

Лица, которые ухаживают за больными членами семьи или содержат совершеннолетних детей с инвалидностью.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Лица, которые ухаживают за родственниками, нуждающимися в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии.

Народные депутаты.

Сотрудники Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, других силовых структур.

Студенты колледжей и университетов, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной форме.

Преподаватели, научные работники, учителя и другие работники учебных заведений и научных учреждений.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или войны с Россией.

Военнообязанные, которые уволены с военной службы и находятся в запасе.

Как оформить отсрочку от военной службы?

По словам юриста Дианы Терновой, для оформления отсрочки необходимо:

Написать обоснованное заявление, кратко изложив обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Собрать и нотариально заверить все необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку.

Зарегистрировать заявление с документами в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Не проходить ВЛК, пока заявление с документами не будет зарегистрировано.

Отсрочку можно получить только на основании военно-учетного документа, такого как военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Если эти документы устарели, их необходимо обновить.

Напомним, военнообязанные мужчины и женщины в Украине от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Те, кто это сделал, не столкнутся с изменениями, а те, кто не обновил данные, должны заплатить штраф, не освобождающий от мобилизации.

Проверить наличие штрафа за нарушение военного учета, в том числе за необновление данных в ТЦК, можно через мобильное приложение и на сайте Действие. Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

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