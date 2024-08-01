Могут ли мобилизовать лиц с инвалидностью с 1 августа: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается общая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Попасть в армию могут лишь те украинцы, у которых отсутствуют проблемы со здоровьем.

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В частности, законодательство не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью. Об этом говорится в новом Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Действующее законодательство не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью, независимо от группы. При этом служба людей с инвалидностью 2 и 3 группы может быть добровольной. Стоит отметить, что отсрочка или освобождение от мобилизации предоставляется лишь после того, как группа инвалидности подтверждена выводом военно-врачебной комиссии.

В то же время новое законодательство, которое вступило в силу 18 мая 204 гласит, что мужчины с инвалидностью 2 и 3 группы, которые были установлены после 24 февраля 2022 года, обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию. При этом инвалидность первой группы подтверждать не нужно, так как она подразумевает очень серьезные заболевания, поэтому мобилизация людей с инвалидность первой группы не проводится.

Если военно-врачебная комиссия не подтвердит инвалидность, то человека могут мобилизовать на военную службу. Также стоит учитывать, что в некоторых случаях мужчинам с инвалидностью проходить перекомиссию не нужно, даже если инвалидность была получена после 24 февраля 2022 года.

Это возможно если инвалидность 2 и 3 групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности; если есть инвалидность в результате заболеваний, ранений, полученных на военной службе; по инвалидности из-за отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из органов; если инвалидность установлена по причине онкозаболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов. Кроме того, повторно подтверждать инвалидность не нужно, если она установлена с детства.

Как сообщал OBOZ.UA, тем, кто не обновил данные до 16 июля включительно, также грозит штраф. При этом уплата штрафа не освобождает от мобилизации.

Ранее сообщалось, что минимум 6 млн мужчин не обновили свои данные до 16 июля.

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