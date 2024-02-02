Кто может рассчитать на демобилизацию при принятии нового закона: разъяснение

В Украине представили новую версию законопроекта по военной службе, мобилизации и военному учету, которую Кабинет министров внес в Парламент вечером 30 января. Основные положения, которые обсуждались с декабря прошлого года, касались процедуры демобилизации.

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В новом документе правительство предложило возможность демобилизации после 36 месяцев бессрочной службы, хотя фракция "Европейская солидарность" настаивала на 18 месяцах. OBOZ.UA разбирался в деталях этой нормы.

Так, согласно нововведениям, лицо сможет подать рапорт о демобилизации после 36 месяцев бессрочной службы, но будет уволено через один месяц после представления рапорта, что фактически составляет 37 месяцев. При этом такой процесс будет происходить в сроки, определенные Ставкой Верховного Главнокомандующего.

Алексей Гончаренко, являющийся членом рабочей группы по разработке законопроекта и представителем "Европейской солидарности", уже заявил о намерении внести изменения. По его словам, возможность Ставки затягивать процесс демобилизации требует корректировок.

Кроме того, военнослужащие, призванные на срочную службу, смогут подать рапорт о демобилизации через 210 дней после принятия закона и будут освобождены от мобилизации в течение еще шести месяцев.

Также будет возможность уволиться со службы в следующих случаях:

при избрании народным депутатом Украины при условии, что военнослужащие не выражают желания продолжать военную карьеру;

при назначении (избрании) на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председателя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета юстиции, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета юстиции;

по собственному желанию военнослужащего из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту, однако не раньше, чем после шести месяцев непрерывной военной службы.

Также возможность увольнения со службы предусмотрена для следующих категорий:

женщины-военнослужащие по беременности;

военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также в случае необходимости домашнего ухода за ребенком на срок, определенный в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, которые оба находятся на военной службе и имеют ребенка (детей) младше 18 лет;

военнослужащие, имеющие троих или более детей младше 18 лет. В то же время не могут быть уволены военнослужащие с задолженностью по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

военнослужащие, у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

военнослужащие, имеющие детей с тяжелыми болезнями: тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания;

военнослужащие, требующие постоянного ухода за членом семьи первой степени родства, который является лицом с инвалидностью II группы, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

в случае необходимости опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии отсутствия других лиц, которые могли бы осуществлять эту опеку;

в случае смерти или без вести пропавших близких родственников (супруга, жены, сына, дочери, отца, матери или родного брата или сестры) во время участия в АТО или в условиях военного положения.

Напомним, что в Минобороны объяснили, для чего нужен электронный кабинет призывника. Там отмечают, что это позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека и уменьшить количество ошибочных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

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