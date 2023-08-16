Кто может выехать за границу во время военного положения, а кого не пропустят: все нюансы

Из-за российского вторжения на территории Украины была введена общая мобилизация и военное положение. Согласно им, действует запрет для мужчин выезжать за границу. Однако есть отдельные категории, которые могут выезжать за пределы государства.

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Перечень граждан, которые могут пересекать границу, время от времени уточняется и дополняется, в соответствии с изменениями, которые вносит в закон Правительство Украины. Подробный список категорий мужчин, которым разрешено выезжать за пределы Украины, сообщили РБК-Украина.

Кому из военнообязанных разрешено выезжать за границу во время военного положения, а также то, какие для этого должны быть основания, определено постановлением Кабинета министров №57.

Ограничения выезда не распространяются на мужчин, которые еще не достигли 18 лет и тех, кому более 60 лет; мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих статус лиц с инвалидностью, при наличии соответствующих документов, удостоверяющих этот статус; а также на мужчин в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет, постоянно проживающих за границей (при наличии соответствующей отметки в паспорте).

Что касается остальных лиц, то можно выделить несколько категорий для выезда: в зависимости от семейных обстоятельств, состояния здоровья, профессиональной деятельности и должностного положения.

Выезд мужчин за границу в связи с семейными обстоятельствами

По условиям семейных обстоятельств существует возможность выезда из Украины для таких категорий лиц, имеющих подтверждающие документы:

Родители с тремя или более несовершеннолетними детьми.

Родители с ребенком до 18 лет, который имеет инвалидность.

Родители-одиночки с детьми до 18 лет.

Попечители и усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью.

Родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Попечители лиц с инвалидностью, которые были объявлены судом недееспособными. Если опекун не назначен, разрешается выезд сопровождающему первой или второй степени родства.

Мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за границу.

Также разрешается выезд мужчин, обеспечивающих уход за своими родителями или родителями жены, нуждающихся в постоянном уходе и это подтверждается необходимыми документами.

Если один из родителей или жена имеет инвалидность I или II группы, необходимо подать документы, удостоверяющие родственные связи, степень инвалидности и обеспечение постоянного ухода.

Выезд мужчин за границу в связи с состоянием здоровья

В таком случае для пересечения границы необходимо иметь аттестующие документы инвалидность, получение социальных выплат, заключение ВЛК о снятии с военного учета.

Так, разрешается пересечь границу следующим категориям лиц:

Лицам с инвалидностью (независимо от группы). Для выезда необходимо иметь справку формы № 157-1/о, удостоверение, пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи, а также справку получения льгот.

Лицам, нуждающимся в постоянном уходе или проживающих в учреждениях, предоставляющих услуги стационарного или паллиативного ухода.

Военнослужащим, пострадавшим от агрессии РФ по медицинским причинам (в целях лечения). Также их может сопровождать родственник первой линии родства при наличии соответствующих документов, подтверждающих разрешение на выезд.

Лицам, которые были сняты или исключены из военного учета решением военно-врачебной комиссии из-за временной непригодности к службе (при наличии соответствующих документов от Территориального военного комиссариата).

Лицам, у которых близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, брат или сестра) погибли или пропали без вести из-за участия в АТО или обороне Украины во время полномасштабной агрессии со стороны России.

Выезд за границу чиновников и госслужащих

Для этих категорий лиц предусмотрена возможность выезда в служебные командировки. Это естественно требует наличия документов, подтверждающих это обстоятельство.

Процедура распространяется на широкий спектр должностей – от министров и их заместителей до представителей Верховной Рады и Офиса Президента; от руководителей Национального банка и правоохранительных органов до судей, прокуроров и представителей местных органов власти.

Выезд за границу мужчин из-за профессиональных обстоятельств

Выезжать за пределы Украины могут лица, принадлежащие к таким профессиональным группам:

Члены экипажей судов (если они направляются на морские или внутриводные суда для выполнения работы), авиационный персонал (по командировке или обучению), водители транспортных компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Работники учреждений, предоставляющих услуги по уходу за лицами с инвалидностью и другими лицами, нуждающимися в заботе. При этом они должны стоять на военном учете.

Военнослужащие в отпуске также вправе покинуть Украину, если есть разрешение от их военного подразделения.

Спортсмены и тренеры (для участия в соревнованиях и тренировочных сборах), артисты (для сбора средств и представление Украины на международном уровне).

Водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские материалы и гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что украинское правительство разрешило выезжать за границу во время действия военного положения еще одной категории военнообязанных. Это граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО).

В Кабмине заявили, что после полномасштабного вторжения количество беженцев из Украины достигло беспрецедентного масштаба. За границей находятся 6,2 млн украинцев.

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