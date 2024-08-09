Куча техники за один раз: в сети показали видео вероятного уничтожения вражеской колонны в Курской области

В сети появились кадры якобы уничтоженной украинским дроном колонны российской военной техники под Октябрьским возле Рыльска Курской области. Сообщается о минимум семи уничтоженных автомобилях оккупантов, внутри которых находились десятки солдат врага.

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Видео опубликовал в Telegram военный обозреватель Игаль Левин. По его словам, расстояние от места поражения вражеской колонны до украинской границы – 30 км, а до точки, где фиксируется передвижение якобы украинских военных, – около 20 км.

"Учитывая эти расстояния, то, что они ехали плотной колонной с машинами, забитыми солдатами, указывает на то, что российское командование очень спешит, пытаясь как можно быстрее стабилизировать ситуацию и насытить область войсками", – предположил военный обозреватель.

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Напомним, взрывы в Курской области прогремели ночью 9 августа. На месте прилета в колонну техники вспыхнул пожар, слышны были звуки детонации. Ряд автомобилей полностью охватил огонь. СМИ сообщали, что колонна была уничтожена ударами HIMARS.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В минобороны России заявили, что в ночь на 9 августа их ПВО в разных регионах якобы перехватили 75 украинских БПЛА самолетного типа. Также в Черном море дежурные огневые средства РФ якобы уничтожили 7 морских дронов, направлявшихся к берегам временно оккупированного Крыма.

– СБУ в сотрудничестве с ВСУ и ССО нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". На территории аэродрома находилось несколько десятков истребителей, вертолетов, а также склады с более чем 700 управляемыми авиабомбами (КАБами).

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