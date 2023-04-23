Кулеба объяснил, какой мир будет приемлем для Украины: никакого умиротворения агрессора!

Те иностранные политики, которые призывают Украину сесть за стол переговоров со страной-агрессором, не учитывают, что Москва не заинтересована в мире. Под призывы "миротворцев" Россия продолжает уничтожать украинские города и села, оккупировать территории и убивать украинцев.

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Украина нуждается в справедливом и длительном мире, попытки международного сообщества вести политику умиротворения агрессора нанесут удар по евроатлантической безопасности. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своей колонке для Die Welt.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что западные политики, призывающие Украину начать переговоры с РФ, не учитывают полное отсутствие реального желания Москвы прекратить войну.

"Россия может говорить, что хочет прекращения войны, но это ничего не значит, если она не прикажет местным командирам прекратить атаки. Россия продолжает совершать жестокие нападения на украинские села и города, чтобы убить больше людей и захватить больше земель. Судя по всему, она не желает участвовать в переговорах о прекращении агрессии и восстановлении мира", – отметил министр.

Он также рассказал, к какому миру стремится Украина.

"Ни одна страна в мире не стремится к миру больше, чем Украина. Но мы также знаем, что настоящий мир должен быть справедливым и длительным... Настоящий мир означает восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – это безопасная родина крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир – это зерновые, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир означает мир, объединенный верховенством международного права", – подчеркнул Кулеба.

По словам дипломата, Украине нужна не просто победа, а настоящий и крепкий мир. В этом заинтересовано и международное сообщество.

"Вот за что мы боремся: не просто за победу в войне, а за достижение настоящего крепкого мира. Это не только в пользу Украины, но и в пользу Европы и мира. Если история последнего века и десятилетий нас чему-то учит, то это тому, что миру нужен настоящий мир, а не умиротворение", – сказал Кулеба.

Украина, подчеркнул министр, тщательно изучает все мирные предложения, поступающие из разных стран и от разных иностранных лидеров. И критерии оценки при этом максимально просты: эти инициативы должны уважать территориальную целостность, принципы Устава ООН и резолюцию Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Приветствуются любые усилия, направленные на восстановление международно признанных границ Украины, нарушенных российской агрессией. Любые попытки, нарушающие этот принцип, например предложения Украине пойти на территориальные уступки, будут отвергнуты", – отметил Кулеба.

Он также добавил, что никакого мира не будет до тех пор, пока Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

В то же время странам Запада пора осознать: будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине.

"Если мы ошибемся сейчас и решим наградить Путина за его агрессию в любой форме вместо того, чтобы победить его как урок для всех остальных потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу", – убежден глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее в Италии заявили о необходимости усадить Украину за стол переговоров с РФ. Посредником итальянцы видят Китай, ведь, как считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто, ООН эту функцию выполнить не может.

При этом глава итальянского оборонного ведомства уверен, что западные партнеры обязаны гарантировать Украине право защищаться.