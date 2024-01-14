Кулеба объяснил, зачем РФ стиральные машинки и другая западная бытовая техника

Среди обломков российских ракет в Украине не раз находили электронные компоненты западного производства. Такие детали есть в обычной бытовой технике.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Чиновник сослался на данные группы Ермака – Макфола, по которым 44% всех электронных компонентов вооружений России – это разработки западных компаний.

"Россия использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и еды, а для извлечения из них отдельных запчастей, чтобы потом встроить их в свои ракеты и убивать украинцев", - подчеркнул глава МИД.

Кулеба призвал все страны "Группы семи" и Европейского союза "услышать Украину и принять решительные меры", чтобы перекрыть поставки в Россию товаров, содержащих электронику. Кстати, по его словам, "к Франции в этом вопросе меньше всего претензий".

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из ракет, которые российские кафиры запустили против Украины ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края.

Во время атаки 13 января россияне не запускали ракеты с моря. Они не смогли вывести свои ракетоносители в Черное и Азовское моря из-за шторма.