Кулеба рассказал, какие истребители рассчитывает получить Украину и от каких стран

После окончания "танковой эпопеи" Украина начала переговоры с партнерами по передаче самолетов и дальнобойных ракет. В первую очередь речь идет об истребителях четвертого поколения F-16, но также не списываются со счетов и другие, такие как шведские Gripen, французские Mirage и Rafale.

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Об этом в интервью BBC рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина открыта для общения со всеми партнерами, но прежде всего решение будет зависеть от США, Франции и Швеции.

Кулеба объяснил, что F-16 является одним из самых успешных на рынке вооружений. Их изготовили очень много, это не какой-то ограниченный ресурс. Более того, они есть на вооружении во многих странах и здесь есть еще один положительный аргумент в нашу пользу, считает министр.

"Страны, владеющие F-16, начали перевооружение на F-35. F-16 высвобождаются, следовательно, мы можем на них претендовать", – отметил чиновник.

"Но мы всегда к вопросу оружия подходим очень рационально и фокусируемся именно на том, что можем получить. Главное – это достичь принятия политических решений. Но после того, как мы решили вопрос о Патриотах и других системах ПВО, я не сомневаюсь, что и это решение будет принято", – заверил Кулеба.

В то же время он уточнил, что для того, чтобы любая другая страна могла передать Украине F-16, потребуется согласие США.

Что касается дальнобойных ракет, Кулеба подчеркнул, что они необходимы Украине как для защиты своего воздуха, так и для разрушения военной инфраструктуры оккупационных сил России в глубине оккупированной территории Украины.

"Я подчеркиваю, что речь идет именно о применении таких ракет, в глубине исключительно территории Украины. Этот разговор тоже не начался вчера. Мы давно начали поднимать этот вопрос, собственно с самого начала войны, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть четкое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решен", – убежден Кулеба.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что США не будут блокировать передачу по другим странам американских истребителей F-16 Украине, если они примут такое решение.

В то же время, сам Пентагон тоже не исключает отправку этих истребителей Украине. Тем не менее, американские чиновники рассматривают это как долгосрочную перспективу, которая, вероятно, будет измеряться годами, а не месяцами. Сейчас в военной помощи в нашей стране определены другие приоритеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в правительстве Британии отклонили призывы экс-премьера Бориса Джонсона поставлять истребители Украины. Решения аргументировали сложностью Королевских ВВС и слишком продолжительным временем обучения украинских пилотов, что делает нецелесообразным отправку британских самолетов нашим Вооруженным силам;

– со своей стороны, министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что его страна готова обсудить возможную передачу истребителей F-16 Украине. Такая военная помощь не табу.

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