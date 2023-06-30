Кулеба: Украина желает приглашения в НАТО, а не вовлечения Альянса в войну

Украина никогда не просила страны Североатлантического альянса, чтобы они ввели войска для помощи в войне против напавшей на нее России. Киев только просил дать оружие для украинских военных и никогда не пытался втянуть НАТО в войну с РФ.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью La7.

"Мы никогда, никогда не просили, чтобы иностранные солдаты появились на нашей земле. И я думаю, что этот факт должен быть оценен. В отличие от многих стран мира, которые просили НАТО разместить войска на их территории, чтобы решить проблемы этих стран мы, украинцы, никогда не просили иностранных солдат", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что призывы Украины всегда заключались в том, чтобы нашим военным передали оружие, а остальное они уже сделают сами.

Напомним, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля Украина не получит реальные гарантии безопасности, о которых просит на фоне полномасштабного российского вторжения.

Дмитрий Кулеба, реагируя на такое заявление, подчеркнул, что до завершения полномасштабной войны иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Украина не просит этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения о своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности во время подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а только планов на ближайшую перспективу.

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