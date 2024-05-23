Кулеба – Западу: слова солидарности не перехватывают ракеты, нам нужны семь систем Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал российские удары по Харькову и Люботину, в результате которых погибли люди. Он отметил необходимость получения дополнительных ЗРК Patriot для защиты украинцев и гражданской инфраструктуры.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter). Кулеба подчеркнул, что ужасная атака России должна напомнить всем в мире о срочной потребности Украины в семи комплексах Patriot. Один из них уже пообещала предоставить Германия.

"Но получение еще шести как можно скорее остается критически важным не только для выживания Украины, но и для мира в Европе", – отметил министр.

Он добавил, что каждый день проволочек и прений стоит жизней людей и приближает возможность более масштабной войны в Европе. В этом контексте он в очередной раз призвал партнеров передать Украине западные системы ПВО.

"Не называя поименно и не посрамляя никого, я еще раз призываю страны, имеющие Patriot, ускорить решение и предоставить эти комплексы Украине. Я считаю, что семь комплексов Patriot – это не такая уж большая цена за долгосрочный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты", – отметил министр.

Напомним, войска РФ утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли шесть человек, 11 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву, там по меньшей мере двое пострадавших. Под удар в Харькове попали транспортная инфраструктура, подразделение коммунального предприятия и частное издательское предприятие.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку врага на Харьков, призвав партнеров предоставить нашему государству больше средств защиты. Российские оккупанты выпустили по гражданским жителям не менее 15 ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!