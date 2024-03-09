Кулеба – Западу: стратегия помощи 'капля по капле' больше не работает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным странам с призывом усилить поставки вооружения и боеприпасов для украинской армии. Он подчеркнул, что стратегия помощи "капля по капле" больше не работает и грозит тяжелыми последствиями не только для Украины, но и для всей Европы.

Он также акцентировал внимание на важности своевременности поставок Об этом Кулеба сказал 8 марта в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Франции в Вильнюсе, пишет DW/

Глава внешнеполитического ведомства Украины призвал европейские страны обеспечить "неограниченную и своевременную" поставку вооружения и боеприпасов украинской армии.

"Стратегия помощи Украине капля по капле больше не работает. Если все будет продолжаться так, как сейчас, то добром не закончится ни для кого", – убежден он.

Кулеба констатировал, что эпоха мира в Европе подошла к концу. Как будут развиваться события далее, зависит от европейских политиков. Их "слабые решения", считает министр, приведут к "большим войнам", тогда как решения "сильные" помогут закончить военные конфликты.

Кроме того, Кулеба прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в будущем возможен сценарий с отправкой западных военных в Украину.

"В период с 2014 по 2022 год в Украине очень эффективно действовало множество учебных миссий. Я не вижу причин, почему это не могло продолжаться", – подчеркнул он.

Напомним, ранее о возможном появлении западных войск в Украине высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, в Киеве не исключают, что западные партнеры начнут помогать ВСУ не только вооружением, но и отправят на территорию нашей страны свои войска.

Однако, подчеркнул Данилов, вопрос относительно отправки западных войск в Украину является очень чувствительным и не всегда может быть публичным.

Также сообщалось, что накануне министр обороны Британии Грант Шеппс показал видео из Киева и обратился к Западу. Он заявил, что демократические страны " должны убедиться, что Украина победит в этой войне" и сделать все возможное для того, чтобы эта победа стала реальностью. Необходимые ресурсы, считает он, Западу удалось бы аккумулировать достаточно легко – при наличии соответствующей воли.