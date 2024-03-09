'Не исключаем': Данилов высказался о возможном появлении западных войск в Украине

В Украине не исключают, что западные партнеры начнут помогать ВСУ не только вооружением, но и отправят на территорию нашей страны свои войска. Власти допускают, что такой вариант вполне возможен.

Однако вопрос относительно отправки западных войск в Украину является очень чувствительным и не всегда может быть публичным. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "УП.Итоги" в пятницу, 8 марта.

Однако он подчеркнул, что сейчас Киев в первую очередь ожидает от Запада современных систем вооружения. Украине нужно, чтобы поставки оружия были своевременными.

"Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение", – отметил Данилов.

Он добавил, что на Западе должны понимать, что, если российский диктатор Путин пройдет Украину, то "вся Европа содрогнется и им тогда придется воевать".

На вопрос о том, рассматривают ли украинские власти сценарий, при котором президент просит партнеров ввести в Украину войска, Данилов отметил, что "в жизни ничего невозможного нет", однако есть дипломатические моменты, которые нужно заранее согласовывать.

Отметим, что глава МИД Польши Радослав Сикорский накануне сказал, что присутствие сил НАТО в Украине "не является немыслимым делом". Именно поэтому, считает он, не следует отбрасывать идею французского президента Эммануэля Макрона относительно западных войск в нашей стране.

Ранее сообщалось, что дискуссии на тему отправления западных войск в Украину начались на встрече президентов и глав правительств 28 стран мира, которая состоялась по инициативе Макрона. Он заявил, что ни одно государство ЕС пока не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Позже он уточнил свое заявление и подчеркнул, что "в ближайшем будущем" французских войск в Украине не будет.

Комментируя слова Макрона, президент Польши Анджей Дуда объяснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

Впоследствии идею Макрона прокомментировали другие партнеры Украины. Например, в правительствах Испании, Италии и Бельгии, где также не согласились с предложением Франции, просто сослались на материальную помощь, которую они оказывают и которую считают достаточной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Эстонии сказали, что Киев не просил отправлять свои войска на территорию Украины. Вместо этого у Таллинна просили помочь Силам обороны с боеприпасами и средствами ПВО.

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