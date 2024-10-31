Курская операция ВСУ может закончится раньше срока: генерал назвал новое обстоятельство

Страна-агрессор Россия может задействовать северокорейских военнослужащих для вытеснения Вооруженных сил Украины с территории Курской области. Для выполнения этой задачи необходима группировка численностью от 80 тысяч и более.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Северокорейские военнослужащие обучаются в четырех центрах на территории России, и далее будут задействованы. По крайней мере, точно в Курской области", – заметил он.

По оценкам генерала, в настоящее время на территории Курской области Россия собрала группировку сил численностью порядка 55 тысяч. "По оценкам западных специалистов, группировка численностью 80-120 тысяч позволит им отодвигать наши войска к границам", – сказал он.

В этом контексте Романенко констатировал, что обеспечение украинской группировки на Курщине недостаточно. Недостает как вооружений и техники, так и личного состава. "Если не изменится обеспечение наших войск, к сожалению, враг может этого добиться", – предупредил он.

Генерал также заявил, что реакция западных союзников на постоянные изменения ситуации на фронте происходит с опозданием, что приводит к потерям с украинской стороны.

"Реакция Запада – постфактум. А в войне выигрывает тот, кто действует на упреждение. Это объективные законы войны, которые игнорируются многими нашими союзниками, в том числе США, со всеми вытекающими для нас последствиями. Для нас это оборачивается потерями, в первую очередь, наших людей, военных", – подытожил он.

Читайте также полную версию интервью: "Мы пока не можем выйти на границы 1991 года, но пауза в войне возможна. Интервью с генералом Романенко".

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ имеет стратегическую цель. Также стало известно о том, что ВСУ удалось занять новые позиции на Курщине.