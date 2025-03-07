'Кусочек счастья': мать погибшего оккупанта на встрече с Путиным призналась в похищении ребенка на Херсонской области. Видео

Мать ликвидированного оккупанта из Крыма Ольга Дорохина на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным призналась, что похитила ребенка с оккупированной территории Херсонщины. Ее собтвенный сын в возрасте 21 года погиб на Угледарском направлении, участвуя в захватнической войне РФ против Украины.

Видео дня

В частности, 6 марта Дорохина выступила на встрече сотрудников и подопечных фонда "Защитники отечества" с главой Кремля. Сама она является участницей прокремлевского проекта "Жена и мать героя. Крым", который среди прочего помогает родственникам оккупантов справляться со стрессом.

По словам Дорохиной, одним из новых направлений проекта стало то, что она цинично назвала "помощью детям, оставшимся без попечения родителей на исторических территориях", то есть на захваченных страной-агрессором законных территориях Украины.

Дорохина заявила, что в рамках этого проекта оккупантов они совершают "гуманитарные" поездки на Херсонщину. Во время одной из них она увезла с собой украинского ребенка – четырехлетнюю девочку.

"Уже было несколько поездок и будет дальше, но во время самой нашей первой гуманитарной поездки в Херсонскую область, мы там нашли свою дочку. Сейчас она уже в семье, пока что под опекой. Мы над этим работаем, но для нас это солнышко наше, в нашу семью вернулся кусочек счастья", – заявила она.

Предательница добавила, что у нее есть еще собственный 15-летний сын, "но он уже подросток такой, а кого понянчить, кому еще подарить любовь и ласку?"

Дорохина также рассказала, что ее старший сын, Владислав Дорохин, погиб на "СВО", воюя против Украины в районе Угледара Донецкой области. Ему был 21 год.

Изначально оккупант служил по контракту в Черноморском флоте РФ, но, когда началась путинская "спецоперация", написал рапорт о переводе его в 810-ю бригаду морской пехоты ВС РФ и отправился на фронт.

Дорохина уверяет, что ее сын-оккупант "погиб, защищая, прикрывая" – он якобы дал возможность отойти другим захватчикам, "сымитировал сдачу в плен и взорвал себя двумя гранатами вместе с врагом".

Российский диктатор Путин призвоил Дорохину звание героя РФ.

Мать оккупанта рассказала, что "долго не могла прийти в себя" после потери сына, но тепер нашла цель в жизни – помогать семьям других оккупантов.

Дорохина также цинично заявила, что приехала передать Путину благодарность якобы "от всех крымчан" за "Крымскую весну" – оккупацию Крыма в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Дорохина также заявила Путину, что семьи ликвидированных оккупантов "очень ждут победы и мира" и призвала диктатора "идти до конца" и ничем не уступать ради завершения войны. Путин в ответ заверил, что РФ пойдет только на такой мир, который будет устраивать именно ее и обеспечит ей "спокойствие на длительную историческую перспективу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!