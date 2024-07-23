Латвия отправила Украине новую партию беспилотников: что известно и как работает коалиция дронов. Фото

Украина получит от Латвии уже вторую партию беспилотников. Речь идет о более чем 500 БПЛА, которые помогут украинским военнослужащим противостоять российским оккупантам.

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Новый пакет военной помощи уже находится на пути в Украину. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, Украине направят новую партию БПЛА в рамках коалиции дронов, куда входят множество европейских стран. В свою очередь министерство обороны Украины в соцсети Х отреагировало на сообщение коллег из Латвии и выразило благодарность.

"Спасибо за вашу непоколебимую поддержку! Вместе мы сильнее", – отметили в минобороны Украины.

Стоит отметить, что первую партию беспилотников Латвия отправила в Украину в середине июня. Этот процесс состоялся через процедуру национальных закупок. Рига планирует в 2024 году инвестировать около 20 млн евро в коалицию по производству беспилотников и подобную сумму в развитие собственных возможностей.

В настоящее время в международную коалицию дронов входят 14 стран – Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия и Швеция. На поставки БПЛА в Украину члены коалиции уже собрали более 500 млн евро. Также страны работают над созданием общего фонда, чтобы была возможность быстрее и эффективнее получать финансирование для производства дронов в странах коалиции.

Напомним, в Болгарии заявили, что боеприпасы, а также другое военное оборудование, излишнее в болгарской армии, могут передать Украине. Эти поставки будут осуществлены, если Софии их компенсируют страны-союзники.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз предоставил Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм вдвое меньше, чем обещал, еще и со значительным опозданием. ЕС переоценивает свои возможности по производству боеприпасов.

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