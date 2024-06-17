Латвия уже отправила в Украину первую партию беспилотников и готовит вторую: подробности

Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет коалицию дронов, уже отправила Украине первую партию беспилотников и готовит вторую. Этот процесс состоялся через процедуру национальных закупок.

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Деталями поделился глава латвийского министерства обороны Андрис Спрудс в интервью "АрмияInform". Журналисты разговаривали с политиком в кулуарах встречи министров НАТО в Брюсселе (Бельгия).

Министр отметил, что его страна помогает ВСУ разными способами. Что касается дронов, то задействованы, прежде всего, национальные закупки. "В то же время мы уже начинаем реализовывать общие международные закупки. Мы действительно видим огромный интерес. Пока это скромная сумма средств, 350 тыс. евро, но это первый шаг", – рассказал Спрудс.

Рига планирует в 2024 году инвестировать около 20 млн евро в коалицию по производству беспилотников и подобную сумму в развитие собственных возможностей.

"Вместе с тем, если мы посчитаем те страны, которые уже взяли обязательства, это более 500 млн евро, точнее, 549 млн евро уже пообещали страны-участницы, партнеры в рамках коалиции по беспилотникам. Следующим шагом является эффективное использование этого финансирования, и мы делаем это на нескольких уровнях", – заверил Спрудс.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 16 июня Канада объявила о выделении Украине нового пакета экономической помощи. Страна предоставит Киеву 52,4 млн канадских долларов (около 38 млн долларов США). Большая часть пойдет на поддержку детей и молодежи, которые пережили войну, а также на восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак.

– Тем временем в Чехии ожидают, что в текущем году смогут закупить и передать Силам обороны значительное количество боеприпасов. Первые партии артснарядов будут в Украине "на днях", заявлял 13 июня руководитель МИД Чехии Ян Липавский.

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