'Нужно перейти от обещаний к сделке!' Глава МИД Чехии пообещал Украине снаряды уже 'на днях'

В Чехии ожидают, что в текущем году смогут закупить и передать значительное количество боеприпасов для Украины. Первые партии артиллерийских снарядов уже прибывают в Украину "на днях ".

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Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью "Радио Свобода". Боеприпасы удалось закупить благодаря усилиям стран, поддержавших чешскую инициативу и обязавшихся финансировать покупку снарядов для Украины.

"В этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов. К этому времени Чехия поставила через разные каналы более миллиона снарядов для Украины", – сказал Липавский.

В общей сложности 20 стран поддержали чешскую инициативу по финансированию закупки снарядов для Украины.

"Пять из них уже направили деньги, и сейчас мы можем заключать соглашения и закупать боеприпасы из разных стран, а затем отправлять их в Украину, чтобы она могла по праву защищаться от российской агрессии", – отметил он.

На вопрос о финансовых проблемах со стороны некоторых стран Липавский отказался предоставить детали, но отметил, что "страны должны перейти от обещаний и сострадания к заключению соглашений и приобретению боеприпасов". Он также добавил, что о выполнении договоренностей должны сообщать сами страны. В настоящее время соглашения завершают Германия, Нидерланды, Дания, Португалия и Канада.

"Мы знаем, что Украина нужно много боеприпасов большого калибра, и у нас есть большая возможность. Поэтому мы надеемся, что заключим больше таких соглашений. Поэтому мы надеемся, что заключим больше таких соглашений", –отметил Липавский.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов. Это позволит ему сравниться с производственными мощностями России к 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, дав Украине разрешение бить по территории России своим оружием, в Белом доме уточнили, что речь идет не только об соседствующих с Харьковщиной областях, но и обо всей длине государственной границы, откуда могут атаковать оккупанты.