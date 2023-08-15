Украина в ближайшее время может стать одним из основных операторов танков Leopard 1. Когда появилась первая информация о передаче данных танков Украине, возникли споры о том, насколько это целесообразно, с учётом моральной и технической устарелости данного ОБТ. Как известно, я относился к лагерю критиков этого танка.

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Одной из причин критики Leopard 1 был факт наличия у него очень слабой брони, не способной уберечь экипаж не то, что от выстрела РПГ-7 или бронебойного 30-мм, но и от разрыва в ближней зоне артиллерийского снаряда. Танк, броню которого прошивают осколки от артиллерийского снаряда? В зоне боевых действий, где артиллерийские обстрелы поводятся в режиме нон-стоп?

При этом броня была лишь одним из моментов, вызывающих сомнения. Вопросы возникали и к ресурсу пушки L7A3. Да, эта 105-мм нарезная пушка на 56 калибров грозное, снайперское орудие даже по нашим современным меркам и её не без оснований стоит бояться линейке Т-72/Т-80/Т-90, но в большинстве своём, у Leopard 1отправляемых в Украине их ресурс либо выработан, либо на пределе.

Были вопросы и относительно обеспечения боекомплектом, пропорционально и без дефицита, особенно с учётом отсутствия серийного производства выстрелов.

Мало кто вспоминал и о том, что Leopard 1 после пробега в тысячу километров по бездорожью требовал среднего и более серьёзного ремонта, который провести в полевых условиях не всегда представлялось возможным.

Собственно, продолжать можно долго, но всё же, эти доводы не изменят того факта, что эти непростые во всех отношениях машины станут частью нашего танкового потенциала. Удручающе, но всё же. Что делать?

На мой взгляд, первая задачу, которую следует решить – это повысить выживаемость машины. Ведь, например, если рассмотреть уязвимые зоны на башне Leopard 1 то их там, в принципе, нет. Нет, потому, что сама башня Leopard 1 это одна сплошная уязвимая зона, в которой сразу находятся 3 члена экипажа из 4-х.

Именно поэтому я неоднократно повторял, что, будучи командиром танкового подразделения, я бы своих людей никогда бы не посадил в Leopard 1. Но я не командир танкового подразделения, а решить проблему слабой брони машины, хотя бы частично, но можно и даже нужно.

У канадцев было неплохое решение. Это модификация Leopard 1C2, оснащённая дополнительным комплектом бронирования MEXAS-M с комбинированными композитными элементами, произведёнными немецкой компанией IBD Deisenroth Engineering.

Кстати, тут ещё одно небольшое отступление. Практически у каждой страны, которая является оператором Leopard 1, их танки имеют небольшие, либо весьма ощутимые отличия от оригинала. Это, в свою очередь, осложняет их унификацию при обслуживании и обеспечении однотипными запчастями, либо оборудованием.

Яркий пример последних дней, это закупка для Украины 49 бельгийских Leopard 1A5BE. Особенностью Leopard 1A5BE являются многоканальные прицелы SABCA TI бельгийского производства, автоматизированная система управления огнём и специфическая башня.

Теперь, чтобы отправить некоторое количество исправных и боеспособных Leopard 1A5BE, необходимо канибализировать некоторое количество других Leopard 1A5BE, ибо установленное на них уникальное бельгийское оборудование уже не производится.

Но, не заостряем внимание, к чему нам эти неуместные подробности. Это же геморрой ремонтных бригад.

Собственно, MEXAS-M представляет собой броню класса NERA, являющейся пассивной защитой от кумулятивных боеприпасов.

Навесная броня MEXAS состоит из керамического слоя и органотекстолита на основе высокопрочных волокон кевлара или Dynema. Керамический слой обеспечивает разрушение пуль и снарядов, посредством распределения кинетической энергии по большей площади основания, остаточная энергия поглощается огранотекстолитовым слоем. По уровню стойкости данный вид комбинированной брони, при одинаковой массе со стальной броней, превосходит её вдвое.

Танк при такой модификации имеет вес около 42,5 тонн, что, как ни странно, критически не сказывается на показателях мобильности Leopard 1. Замечу, что именно мобильность является бесспорным достоинством этих танков. У танка отличное ускорение и идеальный крутящий момент. Особым достоинством Leopard 1является его плавный ход, обеспеченный динамично сбалансированным ходом подвески катков.

Удельная мощность танка Leopard 1C2 — 19,5 лошадиные силы на тонну. Тут стоит сравнить этот показатель с основным конкурентом Лео периода Холодной войны — Т-62. У советского танка удельная мощность составляла, в зависимости от двигателя, 15,7 л.с/т и 18,6 л.с./т, что обеспечивало ему более-менее, но всё же приемлемую мобильность.

Но стоило эту его базовую комплектацию дополнить, например, метало-полимерными блоками (брови Ильича), это тут же критически сказывалось на подвижности и надёжности Т-62. Ведь только удельная мощность падала до 13 л.с./т, а узлы танка не были рассчитаны на дополнительную нагрузку.

Это я всё к чему?

Комплект навесной брони MEXAS устанавливается на маску пушки, башню, охватывая её переднюю полусферу и боковые проекции, а так же на борта, частично охватывая ВЛД. В целом, такое размещение можно расценивать как основу для размещения поверх, на каркасе, ДЗ. Конечно, кто-то может вспомнить мем про "Контакт-1", но для кого шутки, а для кого – вопрос выживания.

В целом, дополнительная нагрузка на машину может увеличиться на 1,5-2 тонны. То есть, масса доукомплектованного танка может составить 44-44,5 тонны, а удельная мощность снизится до 18,6 лошадиных сил на тонну, что вряд ли критически скажется на показателях мобильности танка, но уже будет влиять на его выживаемость в комплексе всех средств защиты. Главное только, чтобы ДЗ ставили под правильным, клиновидным углом, а не так, как иногда…

Собственно, на бумаге это всё выглядит интересно, но я рассматриваю именно модификацию Leopard 1C2 и броня MEXAS это именно их специфика. С другой стороны, что мешает доукомплектовать танки, отправляемые в Украину, этой бронёй в Германии, а уже у нас провести доукомплектацию ДЗ?

Немаловажным может быть доукомплектование Leopard 1 сенсорами лазерного облучения, что повысит осведомлённость экипажа танка об угрозе применения российскими расчётами ПТРК, а так же некоторой номенклатуры боеприпасов с полуактивной лазерной наводкой.

Уместным стоит рассматривать покрытие танка накидкой для снижения заметности машины в широком диапазоне длин волн. У россиян есть аналог, который так и называется "Накидка". Вот только из-за того, что двигатели российских танков безбожно чадят, а из-за их мангалов/курятников профиль ОБТ увеличился до 3 метров и более, их "Накидка" как мёртвому припарка. В комплекте же к Leopard 1 она будет полезной.

Отдельная история – это уязвимость к минам. Подрыв на мине, например, ТМ-62, не только гарантированно обездвиживает танк, но и представляет угрозу для недостаточно защищённого экипажа. Говорить о дополнительном противоминном бронировании не приходится, а потому, комплектация противоминным плугом, либо тралом, обязательна для Leopard 1. Особенно с учётом того, что Украина сейчас самое минно-опасное место в мире и даже в тылу, на освобождённых территориях, нет гарантий безопасного перемещения по бездорожью.

И даже если представить себе, что все эти рекомендации реализуются, этот танк всё-равно будет отставать от современных и даже танков эпохи 1980-х.

Хорошо хотя бы то, что в нынешних условиях ведения боевых действий, танковые дуэли это большая, очень большая редкость. Поэтому, упор на повышение защиты от осколочных элементов артиллерии, обстрелов из РПГ-7 и ПТРК, 30-мм пушек, а так же угроз с воздуха в виде барражирующих боеприпасов "Ланцет", может быть условно достаточным, для повышения выживаемости экипажа Leopard 1. Но, условно – это не гарантировано.

В остальном, я своего мнения об этом танке как не менял, так и не меняю.