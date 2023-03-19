Лесами, полями, болотами: в Минобороны Британии показали, как украинские воины тренируются на танках Challenger 2. Видео

В настоящее время украинские бойцы проходят военные обучения на военных базах многих стран-партнеров. Минобороны Великобритании показало, как украинские экипажи тренируются на танках Challenger 2.

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Об этом стало известно из их Twitter-аккаунта. Великобритания обязалась предоставить 14 танков Challenger 2 и сопутствующую амуницию (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Военнослужащие ВСУ проходят подготовку на основном боевом танке Великобритании", – говорится в сообщении.

Также в источнике отметили, что Украина получит партию танков Challenger 2.

"Великобритания обязалась предоставить 14 танков Challenger 2 и сопутствующую амуницию, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся битве за свободу", – написали в пресс-службе министерства обороны Великобритании.

Следует отметить, что Challenger 2 – это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Относится к танкам третьего поколения. Он был принят на вооружение в 1991 году и согласно открытой информации, сейчас у британской армии 386 таких танков, эксплуатация которых планируется вплоть до 2035 года. Еще 38 таких танков имеет на вооружении Оман.

Challenger 2 считается одним из самых тяжелобронированных среди западных танков – у него и башня, и корпус прикрыты броней "Чобгэм" второго поколения под кодовым названием "Дорчестер", все сведения о которой до сих пор засекречены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но позже решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, состоявшегося 8 февраля 2023 года;

– министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

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