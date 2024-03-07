'Летело все что можно': украинский пограничник рассказал о последней ротации в Авдеевке и потерях врага. Видео

Молодой пограничник Владислав поделился впечатлениями от своей последней ротации в Авдеевке, где вместе с другими защитниками минусовал вражеские силы. Российские оккупанты применяли против Вооруженных сил Украины все имеющиеся средства вооружения, но украинские воины мужественно держались.

Об этом Владислав рассказал в интервью. Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины.

23-летний пограничник Владислав воевал в Авдеевке в самый сложный период обороны города. В течение 11 дней он менял позиции вместе со своими побратимами, чтобы обеспечить максимальную эффективность обороны.

Пограничник рассказывал, что враг не считался с потерями при наступлении. Только вокруг одной из позиций оператор БПЛА насчитал 60 убитых оккупантов. Иногда россиянам удавалось прорываться внутрь домов, где находились бойцы Сил обороны. Тогда бои шли буквально вплотную.

Военнослужащий ГПСУ также рассказал об авиаударах, российских атаках с применением газа и других подробностях обороны Авдеевки.

Напомним, что, по словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лыховия, после захвата Авдеевки оккупанты сосредотачивают усилия на Новопавловском направлении. Враг подтягивает туда резервы. В районе села Новомихайловка "противник бьется лбом о восточную окраину, потому что для него это в Донецкой области основное направление после Авдеевки".

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сказал, что враг упорно пытается захватить как можно больше украинских территорий, однако Украина уже стабилизирует линию фронта. Более того, уже вскоре украинские защитники начнут готовиться к контрнаступательным действиям для перехвата инициативы.

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