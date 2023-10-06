'Летит считанные секунды': в Воздушных силах объяснили, почему перед ударами РФ по Харькову не было тревоги

Утром 6 октября войска РФ ударили по центру Харькова, однако воздушная тревога в городе была объявлена уже после атаки. Это произошло потому, что для удара враг применил ракету неустановленного пока типа, летевшую по баллистической траектории, за "считанные секунды", проходящие от пуска до удара, ее очень сложно своевременно обнаружить.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. По состоянию на 10 утра известно, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 25 человек, оккупанты также убили 10-летнего ребенка.

По словам Игната, воздушная тревога в Харькове была объявлена уже после удара по той причине, что оккупанты вероятнее всего применили для атаки тот тип вооружения, который украинские ВС пока не могут своевременно выявлять.

На данный момент известно, что речь идет о ракете, а вот ее тип еще предстоит установить.

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"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что Воздушные силы используют данные, полученные от западных партнеров, а также данны разведки. Когда информация об угрозе поступает – объявляется ракетная опасность.

"То есть воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

По его словам, баллистическую ракету захватчики также использовали накануне для удара по селу Гроза в Харьковской области, где, по данным на утро 6 октября, погибли 52 человека. Тогда с момента оглашения воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Также он отметил, что ситуация сродни ударам с реактивной артиллерией, выпущенный из которой снаряд тоже "летит считанные секунды".

"Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальней. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика – это немного времени", – добавил Игнат.

Напомним, 6 октября, около 6:46 утра, россияне нанесли ракетный удар по центральной части Харькова. Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилой многоквартирный дом.

По состоянию на 10 часов утра известно о по меньшей мере 25 раненых и одном погибшем: захватчики убили ребенка. Тело 10-летнего мальчика обнаружили под завалами.

Среди пострадавших, по данным местных властей – малыш, которому не исполнилось и года.