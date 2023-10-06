Обломки везде и пламя: появилось видео первых минут после удара РФ по Харькову, в результате которого погиб ребенок

Харьковчане обнародовали в сети видео первых минут после вражеского обстрела города утром 6 октября. Противник атаковал Киевский и Основянский районы, известно о погибшем ребенке.

Ролик, на котором снято пламя после вражеского удара, появился в одном из местных Telegram-каналов. На кадрах видно, что пострадала гражданская инфраструктура (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

По данным МВД на 9:00, 16 человек получили травмы, погиб 10-летний ребенок.

Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. Разгорелся пожар площадью 50 кв.м., но спасатели ликвидировали огонь.

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