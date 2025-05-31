Летнее наступление армии РФ – последний рывок, дальше начнутся проблемы: Дмитрий Жмайло назвал ультиматумы Кремля блефом

Наративы страны-агрессора России о готовности к войне, которая может длиться десятилетиями, являются блефом. Кремль де-факто пытается повышать ставки, не имея карт на руках. Враг надеется, что Украина "посыплется", а Запад спасует. Однако, летнее наступление российской оккупационной армии является последним рывком, ведь в конце лета в РФ возникнут проблемы, которые будут нарастать до конца года. Осознавая опасность, Кремль спешит.

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Несмотря на объективные проблемы, страна-оккупант продолжает выдвигать ультимативные требования об окончании войны. Главная причина заключается в том, что Запад не создал такого давления на Россию, чтобы та стала более сговорчивой. Более того - он не выполняет собственных ультиматумов, выдвинутых агрессору. В то же время десятки миллиардов военной помощи, запланированной на текущий год, стоит вкладывать в развитие украинского ВПК, который в свое время может пригодиться союзникам Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил о том, что России передан украинский меморандум о прекращении огня и теперь ожидается российский вариант. Все это является частью подготовки к следующей встрече, которая, вероятно, состоится в Турции. Каковы ваши ожидания относительно этой встречи? Что могут содержать эти меморандумы?

– Я думаю, что наш меморандум будет содержать очень конкретные тезисы, которые еще несколько месяцев назад озвучил президент. Мы уже сделали самую большую уступку в этой войне, учитывая всю ту несправедливость, которую мир фактически признал и то, что едва не допустил Овальный кабинет со своими идеями относительно выборов во время войны и признания аннексии Крыма, что вообще подрывает мировой порядок безопасности, установленный после Второй мировой о нерушимости границ. Это фактическое замораживание линии боевого соприкосновения и дальнейшее урегулирование отношений Украины и России не путем войны, а путем дипломатии. Это наша самая большая уступка, на которую мы согласны, а также по мониторингу и подобным историям.

Что касается россиян, то думаю, что они завернут в меморандум все те же истории о капитуляции Украины - сокращение численности армии, прекращение военной помощи, возвращение статуса русского языка, сохранение их агентуры в Украине, замаскированной под Русскую православную церковь Московского патриархата. То есть фактически то же самое.

Какие надежды можно возлагать на эту встречу? Только на обмены пленными, как это было в прошлый раз. Это бесспорный позитив, поэтому однозначно нужно встречаться.

Почему именно так все будет происходить? Потому что Запад не создал условий для России, чтобы она стала более сговорчивой, чтобы она согласилась на прекращение огня. Если Кремль выкатывает такие безумные идеи, которые потом отзываются в словах спикеров Белого дома, Трампа, если Америка и Европа машут кулаками и предупреждают, если не будет прекращения огня после встречи в Стамбуле, то Россию ждут ужасные санкции, но никакого прекращения огня нет и санкций нет - это только разжигает аппетиты агрессора, и он набирает силу.

Россия и КНДР – две ядерные державы – активно сотрудничают, и еще две ядерные державы им помогают: Иран открыто, а Китай якобы скрыто, но 9 мая стало неким водоразделом. Пекин показал Штатам, мол, никуда Россию вы от нас не оторвете.

Поэтому россияне будут тянуть время - меморандумы, пакты, согласования, мнения, следующие встречи, снова выкатят безумные идеи, на наш конструктив будет их неконструктив. Если Запад реально хочет принудить Россию к конструктиву, то должны быть санкции, должно быть усиление Украины оружием, должна быть финансовая поддержка, ведь Россия понимает только силу. Но если будет продолжаться жевание соплей, ничего не изменится.

Россияне искренне верят, что за лето-осень они смогут нас разбить. Возможно, этого хотят и в Вашингтоне, чтобы мы стали более уступчивыми, чтобы поставить нас в невыгодную позицию и вынудить к подписанию соглашений на невыгодных условиях. Конечно, есть и надежда на то, что удастся посеять панику среди населения, которое захочет прекращения огня на любых условиях.

– В Институте изучения войны (ISW) считают, что у Путина есть "теория победы", которая заключается в том, чтобы достичь военных целей благодаря длительной войне. Фактически речь идет о войне на истощение. В Кремле надеются заставить Запад отказаться от поддержки Украины, а Украину – от усилий по мобилизации. По вашим оценкам, действительно ли такая опасность есть? Могут ли весы войны сместиться в сторону агрессора?

– Я не согласен с этим тезисом. Россияне блефуют. Они заявляют о долгой войне, "будем воевать более 20 лет, как в Северной войне со шведами". Кремль умышленно поднимает ставки, и очень жаль, что западные уважаемые аналитические центры поддаются на эти тезисы. В Москве надеются, что Запад спасует. Очень не хочется этого допускать.

Возможно, это конспирология, но вспомним, что в первые три дня после полномасштабного вторжения Украина была одна. Никто (из западных лидеров. – Ред.) просто не выходил на связь. Кажется, якобы россияне передали им месседж, что за три дня вопрос с Украиной будет решен и все завершится. Но когда за три дня ничего не завершилось, когда стало понятно, что мы не падаем, пришлось включаться.

Нет ли такого же контакта Кремля с Вашингтоном? Мол, вот буквально еще лето, Украина будет разбита и подпишет абсолютно все, что ей подсунут. Не делается ли ставка на то, что пасанет Запад, что мы посыплемся? У нас есть проблемы с мобилизацией, с рекрутингом, мы пытаемся выкрутиться. Именно поэтому расширяется контракт "18-24", чтобы не снижать мобилизационный возраст. А россияне в своих операциях делают основной акцент именно на срыв мобилизации в Украине.

Если Россия не получит новой помощи от своих союзников, а Запад не введет каких-то дополнительных санкций, то проблемы россиян начнут вылезать в конце лета - именно поэтому они акцентируют на летнем наступлении, потому что это для них последний рывок. А более активно проблемы начнут нарастать к концу года. Это не значит, что они не смогут поддерживать агрессию, но это будет определенное падение.

Истощение России наступит примерно в июне 2026 года - об этом недавно заявил президент Зеленский. Но учитывая, насколько загружен ВПК, как заряжены спецслужбы, армия, остановить всю эту махину в принципе невозможно. И придумать что-то вне рамок этого тоже невозможно. Поэтому, когда Россия пугает "ядерным пеплом", то все ужасное, что можно было с нами сделать, они уже сделали - от террористических актов до геноцида, истребления детей, женщин, изнасилований и так далее. Такое мир видел только во Вторую мировую войну. Что-то большее? Ядерный удар? Если бы они могли это сделать, то уже бы давно сделали.

Итак, это классический блеф - когда, как говорят люди в Овальном кабинете, без карт просто повышать ставки.

– Стало известно о том, что Германия выделяет Украине 7 миллиардов евро военной помощи. Канцлер Мерц заявил о том, что возможна поставка крылатых ракет Taurus, однако этому должно предшествовать многомесячное обучение украинских военных. Считаете ли вы, что эта помощь от Германии и помощь Евросоюза в целом может изменить ситуацию на поле боя?

– К сожалению, ситуацию на поле боя она изменить не сможет. Это очень запоздало. Но уменьшить давление на наши позиции - да, это существенно нам поможет. Это также поможет нам не посыпаться в этом году.

Когда мы имели дальнобойное оружие в большем количестве, и Storm Shadow, и ATACMS, мы могли держать наш Курский плацдарм. Мы уничтожали командные пункты противника, средства противовоздушной обороны, склады с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, то есть зачищали логистику вокруг плацдарма. Как только эти запасы истощились, россияне тупо пережали нас числом, потому что у них больше людей, больше дронов, больше всего. Они прижали нас к границе, хотя так и не смогли окончательно вытеснить с территории РФ.

Что касается Taurus - действительно, на их адаптацию нужно, по разным оценкам, от 2 до 6 месяцев. В частности, для адаптации с нашими советскими самолетами, с "Миражами", потому что F-16 не могут нести это оружие. Также прорабатывалась идея по трансферу, когда Берлин передает Taurus Лондону, а Лондон передает нам Storm Shadow, с которыми мы умеем работать, потому что у Лондона будет время несколько месяцев, чтобы адаптировать это оружие к возможностям своих Вооруженных сил. Поэтому, если бы мы их получили, мы могли бы повторить этот опыт - зачищать логистику врага, чтобы сбивать его наступательный потенциал.

Относительно 7 миллиардов то еще раньше речь шла о предоставлении Украине военной помощи на сумму 40 миллиардов евро на 2025 год. Если вложить эти 40 миллиардов в украинское производство, то это станет фактически 80 миллиардов, потому что украинское оружие вдвое дешевле и в разы быстрее делается. Оно также учитывает реалии современной войны, потому что характер боевых действий сейчас и год назад кардинально другой.

Представляете, насколько отстал западный ВПК? А на 2029 год Россия планирует агрессию против восточного фланга НАТО, о чем сообщили западные спецслужбы. Поэтому надо понимать, в каком состоянии их Вооруженные силы, понимают ли они тактику и имеют ли необходимые возможности. Следовательно, Европе в вопросах безопасности в большей степени надо уже смотреть не на Вашингтон, а на Киев. У нас самая большая в Европе армия, у нас наиболее развитое производство, мы имеем опыт и дешевые технологии, которые фактически сдерживают агрессию государства, с которым самостоятельно фактически не может воевать ни одна страна в мире, кроме США, Китая и, возможно, Индии. Поэтому возможностями и разработками нашего ВПК может пользоваться вся Европа. Это однозначно очень важный путь.

Также надо отбрасывать старые подходы, когда в пакетах западной помощи союзники передавали Украине весь металлолом со складов, а взамен закупали себе новейшие современные вооружения. Как сказали поляки: мы же отдали вам все танки. Да, вы отдали все советские танки, а сами заключили кучу контрактов с Южной Кореей на поставку современных танков и аналогий западной техники. Хорошо, что этот подход меняется. Учитывая ограниченность ресурса, это очень правильно.

Также приглашаю всех желающих ознакомиться с информацией о 1-м Центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ по этой ссылке. Номер горячей линии 0 800 503 696.