Летние +21 и почти без осадков: в Украине идет волна потепления. Карта

Март, покапризничав ради приличия мокрым снегом и дождями, вернет в Украину весну. Настоящее тепло придет уже с середины следующей недели.

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Об этом свидетельствует прогноз метеорологического сайта Ventusky. Начиная с 21 марта страну накроет почти летнее потепление.

Так, во вторник температура воздуха поднимется до +11...+16 градусов.

С каждым днем температура будет подниматься, в четверг, 23 марта, воздух прогреется уже до +15...+18.

А на выходные март решил притвориться маем и порадовать роскошными +18...+22. В воскресенье будет еще теплее: 25 марта температура воздуха поднимется до +20...22, а на востоке и юге до +24. Такая же погода продлится до 30 марта.

В этот период пройдут небольшие дожди, которые не задержатся надолго в Украине.

Так, по прогнозам метеорологов, дождь будет 21 марта. Осадки ожидаются на юге страны, также небольшие дожди пройдут в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

А на следующий день, 22 марта, небольшой дождь пройдет по Винницкой области, после чего осадки покинут Украину. До конца недели будет стоять теплая и сухая погода.

Лишь в воскресенье, 26 марта, на западе пройдут небольшие дожди, которые задержатся в этом регионе еще на пару дней – до 28 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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