Летом апогея не получилось, а осенью шансов еще меньше: опасность нового наступления РФ оценил военный эксперт Мельник

В сентябре российская оккупационная армия может пойти на новую волну активизации боевых действий, но ее масштаб и результативность выглядят сомнительными. Несмотря на заявленные высшим военно-политическим руководством России намерения продолжать войну и отсутствие готовности к перемирию, российские войска сталкиваются с ограничениями своих возможностей. Так, во время летней кампании, когда должен был быть апогей наступления, темпы продвижения врага существенно снизились. Это свидетельствует не только об истощении ресурсов, но и о просчетах командования.

Глава Кремля Владимир Путин поехал в Китай с надеждой достичь нескольких целей, главная из которых – укрепление антизападной коалиции. В то же время интерес Пекина заключается в том, чтобы Россия не проиграла, но и Украина не получила поражения, поэтому он вряд ли пойдет на радикальное усиление поддержки Москвы. Что касается Украины, то важным фактором остается собственная обороноспособность. Несмотря на демонстративные успехи с новыми образцами вооружения, главной проблемой является масштабирование производства.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Могли бы вы поделиться своими оценками и прогнозами относительно дальнейших действий российской оккупационной армии, исходя из ее имеющихся ресурсов? В частности, каким может быть прогноз на ближайший месяц или полтора, то есть до начала сезона похолодания и дождей? В сети уже озвучивают предположения, что враг может планировать масштабное наступление на новом участке фронта, в направлении Северска. Считаете ли вы, что сегодня у оккупационной армии есть достаточный ресурс, чтобы пойти дальше в широкое и активное наступление?

– Свои намерения противник озвучил довольно четко как на политическом уровне – о чем свидетельствуют последние заявления Лаврова, его разъяснения, как Россия видит завершение войны или, скорее, продолжение войны, – так и на военном уровне. Буквально несколько дней назад начальник российского генерального штаба Герасимов также четко сказал, что бойцы должны дальше воевать. Никакого настроя на перемирие, ничего подобного в планах российского военного командования нет. Поэтому относительно намерений противника – здесь все абсолютно четко и понятно.

В то же время вопрос о возможностях менее определенный. Если подводить итоги наиболее активной фазы летней наступательной кампании противника, например, на основе данных DeepState, который является одним из надежных источников, то темпы наступления в августе, когда должен бы быть апогей активности противника, снизились примерно на 20%.

В России приводят разные причины, в том числе называют ротацию, но с точки зрения оперативного планирования это свидетельствует скорее о промахах российского командования, ведь все эти процессы должны происходить для того, чтобы наращивать темп и превратить его в существенный оперативный прорыв.

Также, если ссылаться на DeepState, то они предполагают, что, возможно, будет еще одна волна существенной активизации в сентябре. Но здесь уже, как вы отметили в своем вопросе, может вмешаться погодный фактор. То есть вероятность того, что Россия, которая провела ротацию и что-то накопила, достигнет каких-то качественных стратегических изменений на линии фронта, довольно низкая.

– Путин поехал в Китай. Визит очень длительный – аж на четыре дня. Не считаете ли вы, что одной из главных причин его поездки к Си Цзиньпину является потребность в материальных ресурсах? Если да, предполагаете ли, что Китай может изменить свою роль в поддержке России, активизироваться? Что именно мог бы Китай предоставить России?

– Конечно, подобные визиты преследуют несколько целей. Если мы говорим о том, какая основная цель Путина, которую он пытается достичь этим визитом, то это попытка укрепить антизападную, антиамериканскую коалицию. Это, очевидно, является не только его целью, но и в определенной степени совпало с интересами не только Китая, но и, к сожалению, Индии. Это следствие проблем американской внешней политики. Соединенные Штаты, государство, которое считалось оплотом демократии, главным союзником Украины, к сожалению, своими действиями сейчас подыгрывает антиамериканской коалиции.

Может ли Путин чего-то нового добиться от Си Цзиньпина? Вряд ли, потому что есть определенные тенденции, которые трудно изменить даже на встрече лидеров государств. Несмотря на все клятвы в вечной дружбе и партнерстве, тенденции для России не очень благоприятные, если говорить о двустороннем товарообороте с Китаем.

Чего нового он может достичь через личные контакты? Трудно сказать, но, скорее всего, ничего прорывного там не будет. Роль Китая также на сегодня четко понятна и очерчена. Его заинтересованность заключается в том, чтобы Россия не проиграла. Но он также не хочет поражения Украины. Где-то в этих рамках Китай будет и дальше балансировать. Поэтому не следует ожидать каких-то слишком неприятных сюрпризов для Украины по итогам этого визита.

– Последний вопрос – по усилению возможностей украинской армии. Мы видели очень эффектные кадры запуска ракет "Фламинго". Известно, что не только эта ракета появилась на вооружении у ВСУ, есть и другие отечественные разработки. Еще один интересный факт: соцопрос, проводившийся полгода назад, показал, что треть мужчин, не имеющих брони и не служивших, готовы мобилизоваться. Как вы считаете, возможен ли положительный прорыв в плане возможностей украинской армии, если мы говорим о периоде до конца текущего года?

– Вы сейчас затронули наиболее актуальный вопрос. Говорим ли мы о перспективах дальнейшего хода войны, ее завершения или говорим о гарантиях безопасности, которым сейчас очень много уделяется внимания, ключевой элемент в этом – оборонные возможности Украины. Это не только качество, количество вооружения и даже личного состава. Это значительно шире. Это в том числе управление, экономика Украины.

Да, нам всем приятно смотреть кадры, как одновременно взлетают три ракеты "Фламинго". Но, к сожалению, уже неоднократно были очень громкие анонсы прорывных разработок украинского оружия, а после этого возникала проблема масштабирования этого вооружения. Да, можно сделать один, десять образцов, но если это не поставить на поток так, как делает наш враг, например с "Шахедами", тогда эффект от этого скорее пиар, но значительного военного эффекта не будет.

Еще одна новость о немецкой компании Rheinmetall. Они построили на территории Германии завод, который начал работу и наращивает в разы производство снарядов, которые будут поставляться как Бундесверу, так и в армию Украины. Руководитель этого предприятия говорит: 7-8 месяцев назад мы приняли решение, завод заработал. А в Украине еще ничего не сдвинулось с места. Когда раз за разом мы получаем такие ложки дегтя в эту бочку медово-позитивных новостей, возникают сомнения, стоит ли радоваться, когда нам показывают "Фламинго".

Что касается этих социологических данных, то я их, к сожалению, не видел. Их надо внимательно проанализировать. Обычно наибольшую готовность продолжать воевать демонстрируют те, кто далеко не только от линии боевого столкновения, но и от перспективы там оказаться. Не могу сказать, является ли это свидетельством смены настроений, потому что проблема мобилизации, на мой взгляд, никуда не делась.