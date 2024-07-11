РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами": работала ПВО. Все детали
Россия вечером 11 июля запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты. Воздушная тревога в стране объявлялась по вектору движения враждебных целей.
В Воздушных силах заявили о крылатых ракетах из Сумщины на Черниговщину, курс западный. Также крылатая ракета из Черниговщины на Киевщину через Полтавскую область.
20:40, воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Несколько групп ударных БПЛА на юге Киевской области двигаются на Белую Церковь и Переяслав с востока;
- Несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине и в направлении Броваров ;
- Еще БПЛА на востоке Черкасской области в направлении Кировоградской области.
Мониторинговые каналы предупредили, что 1 крылатая ракета двигается на Полтавщину, еще 2 – в направлении Киевщины. Глава КМВА Сергей Попко призвал киевлян не игнорировать воздушную тревогу.
Крылатая ракета зашла через Сумщину из Курской области, движется по западному курсу.
Официально в Воздушных силах сообщили о дронах:
- Первая группа находится на северной границе Сумской и Черниговской областей, курс западный ;
- Вторая группа на юге Черниговщины (район Прилуки), курс западный ;
- Третья группа на юге Сумщины курсом на Полтавщину в юго-западном направлении ;
- Четвертая на севере Полтавской области, курс на Миргород.
Дополнительно Воздушные силы объявили ракетную опасность в Донецкой и Днепропетровской областях.
БПЛА в Черниговской области идет на запад, в сторону Киевщины. Новая группа БПЛА в Сумской области и идет на Черниговскую область.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА для Сумщины.
20:55 Жителей Киевщины снова предупредили о воздушной атаке. " В регионе силы ПВО работают по враждебным целям ".
В пабликах столицы передают о взрывах, отображаемых на карте тревог.
Власти призвали не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
21:05 Воздушная тревога распространилась на запад страны. Также в пабликах сообщают о взрывах в Хмельницкой области.
"Сейчас враг атакует Хмельнитчину. Для нашей области также есть угроза. Будьте в укрытиях", – передали местные власти.
По состоянию на 21:10 мониторы сообщают, что " по ракетам уже минус ", то есть все вражеские ракеты уничтожены. Однако в воздухе остались дроны, всего три. По областям начали давать отбой воздушной тревоги.
Пока остались БПЛА врага:
- 2 на пересечении Житомирской и Винницкой областей курсом западным
- 1 из Кропивницкого района, летит курсом южным
Как сообщал OBOZ.UA, в воздушном командовании "Запад" рассказали о том, как мобильные огневые группы ликвидируют российские "Шахеды". По словам военных, уничтожать вражеские дроны-камикадзе становится легче, если много тренироваться, стрелять по мишеням при любых погодных условиях и в разное время суток.
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