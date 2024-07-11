РФ атаковала Украину ракетами и 'Шахедами': работала ПВО. Все детали

Россия вечером 11 июля запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты. Воздушная тревога в стране объявлялась по вектору движения враждебных целей.

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В Воздушных силах заявили о крылатых ракетах из Сумщины на Черниговщину, курс западный. Также крылатая ракета из Черниговщины на Киевщину через Полтавскую область.

20:40, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Несколько групп ударных БПЛА на юге Киевской области двигаются на Белую Церковь и Переяслав с востока;

двигаются и с востока; Несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине и в направлении Броваров ;

и в направлении ; Еще БПЛА на востоке Черкасской области в направлении Кировоградской области.

Мониторинговые каналы предупредили, что 1 крылатая ракета двигается на Полтавщину, еще 2 – в направлении Киевщины. Глава КМВА Сергей Попко призвал киевлян не игнорировать воздушную тревогу.

Крылатая ракета зашла через Сумщину из Курской области, движется по западному курсу.

Официально в Воздушных силах сообщили о дронах:

Первая группа находится на северной границе Сумской и Черниговской областей, курс западный ;

; Вторая группа на юге Черниговщины (район Прилуки), курс западный ;

; Третья группа на юге Сумщины курсом на Полтавщину в юго-западном направлении ;

; Четвертая на севере Полтавской области, курс на Миргород.

Дополнительно Воздушные силы объявили ракетную опасность в Донецкой и Днепропетровской областях.

БПЛА в Черниговской области идет на запад, в сторону Киевщины. Новая группа БПЛА в Сумской области и идет на Черниговскую область.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА для Сумщины.

20:55 Жителей Киевщины снова предупредили о воздушной атаке. " В регионе силы ПВО работают по враждебным целям ".

В пабликах столицы передают о взрывах, отображаемых на карте тревог.

Власти призвали не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

21:05 Воздушная тревога распространилась на запад страны. Также в пабликах сообщают о взрывах в Хмельницкой области.

"Сейчас враг атакует Хмельнитчину. Для нашей области также есть угроза. Будьте в укрытиях", – передали местные власти.

По состоянию на 21:10 мониторы сообщают, что " по ракетам уже минус ", то есть все вражеские ракеты уничтожены. Однако в воздухе остались дроны, всего три. По областям начали давать отбой воздушной тревоги.

Пока остались БПЛА врага:

2 на пересечении Житомирской и Винницкой областей курсом западным 1 из Кропивницкого района, летит курсом южным

Как сообщал OBOZ.UA, в воздушном командовании "Запад" рассказали о том, как мобильные огневые группы ликвидируют российские "Шахеды". По словам военных, уничтожать вражеские дроны-камикадзе становится легче, если много тренироваться, стрелять по мишеням при любых погодных условиях и в разное время суток.

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