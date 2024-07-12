Силы ПВО сбили 11 БПЛА и 5 ракет, которыми РФ атаковала Украину, – Олещук

В ночь на 12 июля украинские силы противовоздушной обороны сбили 11 из 19 БПЛА и 5 ракет Х-101, которыми российские террористы атаковали Украину. Смертоносную технику приземлили в пределах девяти областей.

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Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Он отметил, что враг запускал дроны из районов Приморско-Ахтарск, Курской обл. – РФ, а ракеты – из самолетов стратегической авиации в Саратовской области РФ.

"Основное направление удара – Староконстантинов. К отражению воздушного нападения противника привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", – отметил Олещук.

По его словам, украинские защитники приземлили вражеские ракеты в пределах Хмельницкой, Сумской и Черкасской областей, а 11 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа – в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

"Остальные восемь беспилотников локально потеряны. Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных БпЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", – уточнил командующий ВС ВСУ.

В частности, в Сумской области защитники неба приземлили вражескую крылатую ракету и БпЛА типа "Шахед", сообщили в Telegram Сумской ОВА.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в пределах его региона силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, ночью 12 июля в ПС ВСУ сообщили, что РФ запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты. Последние быстро "приземлили" защитники неба, тогда как дроны мигрировали по Украине до самого утра. В Киевской области работала ПВО, также в пабликах сообщали о взрывах в Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушном командовании "Запад" рассказали о том, как мобильные огневые группы ликвидируют российские "Шахеды". По словам военного, уничтожать вражеские дроны-камикадзе, становится легче если много тренироваться, стрелять по мишеням при любых погодных условиях и в разное время суток. А вот сбить крылатую ракету – задача посложнее.

– 10 июля в сети показали последствия взрывов на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму, прозвучавших 1 июля. Там был уничтожен военный объект ВС РФ. Предварительно это был склад вражеских дронов-камикадзе "Шахед", по другой версии – склад боеприпасов.

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