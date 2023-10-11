Либо США сделают выводы из войны в Израиле, либо Генштаб принимает тяжелое решение: интервью с генералом Романенко

Война в Израиле оказала серьезное влияние не только на перспективы военной помощи Украине, но и на практике продемонстрировала, что израильский вариант обеспечения безопасности не работает даже в случае страны, обладающей ядерным потенциалом. Только участие в военном союзе – в идеале в НАТО – может стать по-настоящему серьезной гарантией для Украины.

Сегодня трудно предугадать, как война на Ближнем Востоке скажется на политике Запада, прежде всего, США в отношении предоставления Украине вооружений. Если поставки будут сокращены, Генштабу ВСУ придется принимать тяжелое решение о переходе к стратегической обороне на всем протяжении фронта. Если же союзники, наоборот, активизируют усилия и дадут, наконец, ракеты ATACMS и Taurus, украинские Силы обороны смогут достичь больших успехов. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В Пентагоне призвали Конгресс США принять решение о дополнительном финансировании военной помощи и Израилю, и Украине. Считаете ли вы, что война в Израиле вносит серьезные коррективы как в военную помощь нашей стране, так и в политическую?

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– Начну с конца. Безусловно, война вносит эти коррективы, начиная с переключения информационного внимания СМИ во всем мире на эту войну, и заканчивая тем – и это наиболее важно для нас, - что теперь нашим союзникам и, в первую очередь, США придется оказывать помощь двум государствам в условиях ведения войны высокого уровня.

На сегодняшний день в Израиле еще не принято решение о том, будут ли вводить войска в сектор Газа. Если это будет решено, то потребует еще больших усилий – финансовых, военных и других.

Поэтому надо реалистично воспринимать эту ситуацию и делать выводы из того, как это произошло в Израиле, начиная с вопросов сугубо тактического уровня. Как мы видим, противнику Израиля удалось скрыть подготовку к войне от израильской разведки, либо доклады разведки руководству Израиля не оказали на него достаточного влияния в условиях, когда оно пытается установить отношения с Саудовской Аравией. Возможно, в руководстве Израиля пытались избежать ненужного обострения.

Это позволило ХАМАС реализовать очень многое, в частности, благодаря тем, кто имел опыт ведения широкомасштабной войны в Украине. Такой опыт имеет РФ, которая с помощью Ирана и других сил, которые помогают ХАМАС, Исламскому джихаду, возможно, "Хезболле" удалось подготовить военнослужащих, вооружение, боеприпасы и план операции, которая прошла успешно на начальном этапе.

Стратегия этого события для Украины заключается в том, что для Израиля и для нас стало очевидно, что обеспечение безопасности нашей страны по израильскому варианту, который нам предлагался, не состоятелен. Причем, с учетом того, что Израиль – страна, имеющая ядерное оружие. И даже этот фактор не сработал – Израиль понес серьезные потери.

Теперь наша задача – показать это и Соединенным Штатам. Необходимо показать, что решение вопроса безопасности Украины – это только безопасность в коллективном союзе. В первую очередь, в НАТО. Возможно, на каком-то начальном этапе в региональном союзе – Британия, Польша, страны Балтии.

Имея оценки ситуации в Израиле тактического и стратегического уровня, нам необходимо пересмотреть военно-дипломатическую деятельность в этих условиях с нашими союзниками, прежде всего, с США, и сделать определенные выводы относительно обеспечения ведения наших боевых действий.

К сожалению, пока особого оптимизма в том, что будут усилены поставки Украине для достижения более существенных результатов наших наступательных действий, особенно на юге, пока не просматривается. Хотя, в этих условиях может появиться шанс предоставления нам ATACMS от США. А это может подтолкнуть немцев передавать нам Taurus, чтобы продвигаться вперед.

Как видим, сегодня сложная многогранная ситуация. Сейчас важно, чтобы руководство страны, прежде всего, президент, работало с нашими союзниками для реализации интересов Украины в новых геополитических условиях, связанных с войной в Израиле.

– По оценкам британской разведки, Путин не пойдет на такой непопулярный шаг, как объявление новой волны мобилизации, поскольку скоро де-факто должна стартовать его предвыборная кампания. Как мы знаем, президентские "выборы" в России назначены на март 2024 года. Считаете ли вы, что такая точка зрения имеет право на существование? По вашим оценкам, какие резервы имеет враг, чтобы продвинуться?

– Да, такой вариант, безусловно, имеет право на существование. Поскольку Россия не является правовым государством, мы видим, что у Путина есть возможности пополнять свои вооруженные силы, и существенно, судя по тому, сколько солдат появляется на фронте, не используя общую или частичную мобилизацию, а применяя рычаги призыва в армию главным образом путем давления на военнослужащих, чтобы те подписывали контракты для участия в боевых действиях в Украине.

Это нарушение законодательства – даже российского. Но пока таким образом они обеспечивают армию необходимым количеством военнослужащих.

– Вопрос по текущей ситуации. Мы видим, что враг пытается атаковать на трех направлениях – на Купянско-Лиманском, пытается замкнуть кольцо в районе Авдеевки и действовать в районе Красногоровки. Одновременно мы видим, что украинские Силы обороны продвигаются от Работино, пытаясь перерезать сухопутный коридор противника. Ваш прогноз – как будут развиваться события в ближайшие недели?

– Это будет зависеть от состояния логистического обеспечения боевых действий Сил обороны Украины в тех условиях, которые мы оговорили. Если удастся сконцентрировать возможности по нанесению ударов с учетом предоставления ATACMS, Taurus и необходимого количества боеприпасов, то, используя такой рост потенциала, появится возможность пробития коридора во второй, "суровикинской", и третьей линии обороны противника и введения в этих коридоры оставшихся резервов, которые мы накапливали для наступательных действий.

Если же такого ресурса не будет, то необходимо будет принимать достаточно тяжелое решение относительно того, чтобы переходить к обороне. Это во многом будет зависеть от принятия Конгрессом США финансовой помощи Украине на 2024 год.

Если это не сложится, возможно, нашему военно-политическому руководству придется принимать решение о стратегической обороне на всем протяжении фронта.

– Вероятно, на какое-то определенное время – до тех пор, пока ситуация не изменится?

– Думаю, это октябрь, возможно, начало ноября, когда прояснится ситуация с вопросами, связанными с логистическим обеспечением. Показательным отчасти будет очередной "Рамштайн".

Потому что просто бросать личный состав, украинских военнослужащих на эту систему обороны, не пробив ее соответствующими вооружениями, нельзя. Это уже имело место в начале июня, когда мы начинали организовывать наступательные действия по рекомендации наших союзников, которые не учитывали состояние на фронте. В их документах говорилось о том, как надо действовать с бронетехникой, с личным составом, но условия на фронте были иными. Поэтому мы перешли к действиям, исходя из объективной ситуации, которая была на фронте. Эти действия отличались от требований боевых документов союзников.