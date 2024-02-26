Лидер большинства в Сенате США после визита в Украину: сейчас решающий момент в истории

Лидер большинства в Сенате Соединенных Штатов Америки Чак Шумер выступил с предупреждением о необходимости предоставления большей помощи Украине, которая уже два года борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, сейчас решающий момент в истории.

Об этом он сказал, выступая после возвращения из поездки Украину, в воскресенье, 25 февраля. Слова американского законодателя процитировало издание CNN.

Шумер отметил, что этот год является "решающим моментом в мировой истории" и добавил, что "потеря Украины в войне с Россией будет иметь разрушительные последствия для США".

"Это поворотный момент, переломный момент в способности Соединенных Штатов проецировать себя – нашу силу, нашу мощь, наши способности – в мире. Когда мы приехали туда, мы сказали украинскому народу: Америка не оставит вас", – подчеркнул Шумер.

Лидер большинства в Сенате уточнил, что Украине нужно больше артиллерийских снарядов, больше оружия для поражения российских сетей снабжения и больше зенитного вооружения. Он добавил, что российские войска могут вести артиллерийский огонь гораздо дольше, чем украинская артиллерия может вести ответный огонь.

"Россияне могут отойти дальше и ударить украинцев, а украинцы не смогут нанести им ответный удар", — сказал он.

Накануне в администрации главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена снова обратились к Конгрессу с призывом одобрить законопроект с дополнительной помощью для Украины. Там заявили, что Украина может победить в войне с Россией и для этого ей нужны "необходимые инструменты".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский уверен, что Конгресс США примет положительное решение по выделению помощи стране в размере 50 млрд долларов. На принятие этого решения есть месяц.

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